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Giriş Tarihi: 29.4.2021 23:21

'ya sahasında yenilen Barcelona liderlik fırsatını kaçırdı

AA
Granada'ya sahasında yenilen Barcelona liderlik fırsatını kaçırdı

'da zirve yarışı kızışıyor. İspanya La Liga'nın 33. haftasında oynanan erteleme maçında Barcelona, sahasında 'ya 2-1 yenilerek liderlik fırsatını kaçırdı. Barcelona 1-0 öne geçmesine rağmen Granada'nın gollerine engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

La Liga'da Barcelona Granada karşısında şok bir mağlubiyet aldı. Barcelona maçta 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DETAYLAR

-Karşılaşmanın 23. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skor avantajıyla kapattı: 1-0.

-Maçın 63. dakikasında Darwin Machis ile beraberliği yakalayan Granada, 79. dakikada Jorge Molina'nın golüyle öne geçti: 1-2.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Granada, zorlu Barcelona deplasmanında 2-1 galip gelerek puanını 45'e çıkardı ve 8. sıradaki yerini korudu.

Müsabakanın 66. dakikasında Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart gördü.

La Liga'da 71 puanla 3. sırada kalan Katalan takımı, şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Ligde Atletico Madrid (73) liderliğini korurken, Real Madrid ve Barcelona'nın 71'er, 4. Sevilla'nın da 70 puanı bulunuyor.

Barcelona, 8 Mayıs'ta sahasında Atletico Madrid'e karşı oynayacak.

Diğer yandan, La Liga'daki gol sayısını 26'ya çıkaran Messi, lider olduğu gol krallığı yarışında ikinci sıradaki Karim Benzema (21 gol) ile arasındaki farkı açtı.

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Granada'ya sahasında yenilen Barcelona liderlik fırsatını kaçırdı
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