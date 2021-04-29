Hayat öpücüğü

Liderle puan farkını koruyan G.Saray, maç fazlası ve averajla F.Bahçe'yi geçtigözler Aslantepe'de, kulaklar ise Rize'deydi. Göztepe maçındaki futbol nasıl Trabzonspor derbisine ölçü olamadıysa, Konyaspor karşısında daLinnes, Saracchi ve Taylan dururken Şener, Ömer ve Etebo ile maça başlayan sarıkırmızılılar,uzatmasında Gedson Fernandes'le çekti. Üst üste kazanılan kornerler yine ön direği geçemedi.yarıya Taylan, Emre Akbaba ve Babel'i alarak başlayan Galatasaray baskıyı kurdu ama Konyaspor kalesine uzaktan şutlar dışında yaklaşamadı.15 dakika Falcao ile birlikte Donk da ileri gitti. Babel'in kaleciden dönen topunu Trabzon maçındaki gibi tamamlayanGalatasaray'adün de galibiyet golünü atanEmre Akbaba, 90 dakikanınsonunda çok mutluydu. Emre,dedi. Başarılı futbolcu,sorusuna ise,yanıtını verdi.HOCASI Fatih Terim'in karşılaşma öncesi, "" diyerek övgü yağdırdığı Halil Dervişoğlu karşılaşma sonrası şunları söyledi: "EMRE Akbaba ikinci yarıda görevi Emre Kılınç'tan devralırken galibiyeti getiren isim oldu. 2021 takvim senesindeSüper Lig'deki son üç golünü de bu isimlerden buldu.Konyaspor karşısında Galatasaray'a 3 puanı getiren Emre Akbaba bu sezon attığı 4 golü de Türk Telekom Stadı'nda buldu. Emre 1-1 biten Trabzonspor maçında da 90+6'da attığı golle takıma bir puanı getirmişti.