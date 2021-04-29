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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Hayat öpücüğü

Hayat öpücüğü

Evindeki son 4 maçta galip gelememenin stresiyle sahaya çıkan Aslan, ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Son 30 dakika oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 87’de Emre ile golü bulup şampiyonluk iddiasını son 4 haftaya taşıdı

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Galatasaray'da gözler Aslantepe'de, kulaklar ise Rize'deydi. Göztepe maçındaki futbol nasıl Trabzonspor derbisine ölçü olamadıysa, Konyaspor karşısında da Antalya'daki futboldan eser yoktu. Kulübede Linnes, Saracchi ve Taylan dururken Şener, Ömer ve Etebo ile maça başlayan sarıkırmızılılar, ilk isabetli şutunu ilk yarının uzatmasında Gedson Fernandes'le çekti. Üst üste kazanılan kornerler yine ön direği geçemedi. Çift forvetteki Halil-Mohamed kombinasyonundan da verim çıkmadı. İkinci yarıya Taylan, Emre Akbaba ve Babel'i alarak başlayan Galatasaray baskıyı kurdu ama Konyaspor kalesine uzaktan şutlar dışında yaklaşamadı. Son 15 dakika Falcao ile birlikte Donk da ileri gitti. Babel'in kaleciden dönen topunu Trabzon maçındaki gibi tamamlayan Emre Akbaba, "Mayıslar bizimdir" diyen Aslan'ın Nisan ayında lige havlu atmasının da önüne geçti.

'İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ BU GOLLERİM HATIRLANIR'
Galatasaray'a Trabzon maçının 90+6. dakikasında beraberliği getiren dün de galibiyet golünü atan Emre Akbaba, 90 dakikanın sonunda çok mutluydu. Emre, "İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz ve attığım bu goller şampiyonluğu getiren goller olarak hep hatırlanır" dedi. Başarılı futbolcu, "Trabzon'a attığın gol mü bu gol mü daha güzel" sorusuna ise, "İkisi de benim için çok değerli" yanıtını verdi.

HALİL: KENDİME BASKI YAPIYORUM
HOCASI Fatih Terim'in karşılaşma öncesi, "Çok başarılı. Bizim gezici oyuncumuz. Bloklar arasında da çok başarılı. Merkezi kullanmak adına ona çok güveniyorum. Golü de bulursa kendisine büyük moral olacak. İyi bir yetenek. Doğru oynuyor" diyerek övgü yağdırdığı Halil Dervişoğlu karşılaşma sonrası şunları söyledi: "İlk yarı pozisyona girmekte sıkıntı yaşadık ama Emre ağabey attığı golle galibiyeti getirdi. Her forvet, gol atmak için kendine baskı kurar. Ben de öyleyim... Ancak önemli olan maçı kazanmamız."

YEDEK GÜÇ
EMRE Akbaba ikinci yarıda görevi Emre Kılınç'tan devralırken galibiyeti getiren isim oldu. 2021 takvim senesinde oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım olan Galatasaray (11), Süper Lig'deki son üç golünü de bu isimlerden buldu. Emre Akbaba (Konyaspor), Mohamed (Antalyaspor), Emre Akbaba (Trabzonspor).

ASLANTEPE'NİN KRALI
Konyaspor karşısında Galatasaray'a 3 puanı getiren Emre Akbaba bu sezon attığı 4 golü de Türk Telekom Stadı'nda buldu. Emre 1-1 biten Trabzonspor maçında da 90+6'da attığı golle takıma bir puanı getirmişti.

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