Hayat öpücüğü

Evindeki son 4 maçta galip gelememenin stresiyle sahaya çıkan Aslan, ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Son 30 dakika oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 87’de Emre ile golü bulup şampiyonluk iddiasını son 4 haftaya taşıdı
Liderle puan farkını koruyan G.Saray, maç fazlası ve averajla F.Bahçe'yi geçti Galatasaray'da gözler Aslantepe'de, kulaklar ise Rize'deydi. Göztepe maçındaki futbol nasıl Trabzonspor derbisine ölçü olamadıysa, Konyaspor karşısında da Antalya'dakifutboldan eser yoktu.Kulübede Linnes, Saracchi ve Taylan dururken Şener, Ömer ve Etebo ile maça başlayan sarıkırmızılılar, ilk isabetli şutunu ilkyarının uzatmasında Gedson Fernandes'le çekti. Üst üste kazanılan kornerler yine ön direği geçemedi. Çift forvettekiHalil-Mohamed kombinasyonundanda verim çıkmadı.İkinci yarıya Taylan, Emre Akbaba ve Babel'i alarak başlayan Galatasaray baskıyı kurdu ama Konyaspor kalesine uzaktan şutlar dışında yaklaşamadı. Son 15 dakika Falcao ile birlikte Donk da ileri gitti. Babel'in kaleciden dönen topunu Trabzon maçındaki gibi tamamlayan Emre Akbaba,"Mayıslar bizimdir" diyen Aslan'ınNisan ayında lige havlu atmasının daönüne geçti.
'İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZBU GOLLERİM HATIRLANIR'
Galatasaray'a Trabzon maçının90+6. dakikasında beraberliği getirendün de galibiyet golünü atanEmre Akbaba, 90 dakikanınsonunda çok mutluydu. Emre,"İnşallah sezon sonundaşampiyon oluruz ve attığım bu gollerşampiyonluğu getiren goller olarakhep hatırlanır" dedi. Başarılı futbolcu,"Trabzon'a attığın gol mü bu golmü daha güzel" sorusuna ise, "İkisi debenim için çok değerli" yanıtını verdi.
HALİL: KENDİMEBASKI YAPIYORUM
HOCASI Fatih Terim'in karşılaşma öncesi, "Çok başarılı.Bizim gezici oyuncumuz.Bloklar arasında da çok başarılı.Merkezi kullanmak adınaona çok güveniyorum. Golüde bulursa kendisine büyükmoral olacak. İyi bir yetenek.Doğru oynuyor" diyerek övgü yağdırdığı Halil Dervişoğlu karşılaşma sonrası şunları söyledi: "İlk yarı pozisyona girmektesıkıntı yaşadık amaEmre ağabey attığı gollegalibiyeti getirdi. Her forvet,gol atmak için kendinebaskı kurar. Bende öyleyim... Ancakönemli olan maçıkazanmamız."
YEDEK GÜÇ
EMRE Akbaba ikinci yarıda görevi Emre Kılınç'tan devralırken galibiyeti getiren isim oldu. 2021 takvim senesinde oyuna sonradangiren oyuncuları enfazla gol atan takımolan Galatasaray(11), Süper Lig'deki son üç golünü de bu isimlerden buldu. Emre Akbaba(Konyaspor),Mohamed(Antalyaspor),Emre Akbaba(Trabzonspor).
ASLANTEPE'NİN KRALI
Konyaspor karşısında Galatasaray'a 3 puanı getiren Emre Akbaba bu sezon attığı 4 golü de Türk Telekom Stadı'nda buldu. Emre 1-1 biten Trabzonspor maçında da 90+6'da attığı golle takıma bir puanı getirmişti.