Kutlamalar başlasın şampiyonluk geliyor

Karşılaşma hücumun hiç bitmediği, temponun üst düzey olduğu ve tansiyonun da yüksek seyrettiği bir oyuna sahne oldu.Peşinde koştuğu golü 16'da N'Koudou ile bulan Kartal'ın hücumları hız kesmese de Rize kalecisi Gökhan Akkan ilk devre ikinci geçidi vermedi.yarı Rize de tempo artırınca maçın seyir zevki tavan yaptı. Karşılıklı girişimlerde siyah-beyazlılar, sonuca giden taraf oldu ve önce Gökhan sonra Ghezzal ile farkı 3'e çıkarmayı başardı.Ghezzal'ın şiir gibi oyununa hücumda eşlik eden sayısı artınca Beşiktaş galibiyete uzandı ve şampiyonluk yarışında bayrağı önde taşımaya devam etti.Gökhan Töre, bu sezon 3. golünü kaydederken teknik direktör Sergen Yalçın'la arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yalçın, kendisine doğru koşan talebesine, "Sana atacaksın demiştim" diye seslendi. Forvette oynadığı pozisyonda görevini yapan tecrübeli oyuncu golünü, eliyle tribünleri göstererek yönetime hediye etti. 62'de sakatlık yaşayan ve kendisini riske etmek istemediği için oyundan çıkan Gökhan'ın ciddi bir şeyinin olmadığı belirtildi.N'Koudou'nun ağları sarstığı pozisyonda gol pasını veren Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de toplamda 16 asist yaptı.Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın majör ligleri içerisinde Bayern Münih'li Müller'in (17) ardından en fazla asist yapan futbolcu durumundabulunuyor.Ghezzal, bu maçta 4 tane gollük pas verdi. 7 dripling girişiminin 4'ünde başarı sağladı. 3 kez de savunmasına yardıma gitti.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından önemli mesajlar verdi. Kocadağ şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş fair-play içinde kalarak, hiçbir arka kapıyı zorlamadan, her şeyi kurallar çerçevesinde yaparak belli bir noktaya geldi.Diğer rakiplerimizle oynayacak takımlardan açıklama gelmezken, Beşiktaş maçlarından önce açıklamalarla ilginç bir stres ortamı oluşturuldu.Bugünkü (dünkü) hakem yönetimi memnun edici değildi, tartışmalı kararlar vardı. Biz Kartallar gibi yalnız uçmaya alışığız."Son iki maçta 3 gol kaydeden, toplamda ise 7 kez ağları sarsan N'Koudou, kendisi adına en başarılı sezonuna imza attı. Yıldız futbolcu maçın ardından ise "Takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu var. Golü kimin attığının, kimin oynadığının önemi yok. Bu şekilde devam edip, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.