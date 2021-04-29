Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kutlamalar başlasın şampiyonluk geliyor
Giriş Tarihi: 29.4.2021

Kutlamalar başlasın şampiyonluk geliyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kutlamalar başlasın şampiyonluk geliyor

Rize’yi deplasmanda deviren , ligin son 4 haftasına girilirken zirvedeki avantajını korudu. Siyah-beyazlılar, maça fırtına gibi başladı ancak ilk 5 dakikada yakaladığı pozisyonlarda kaleci Gökhan'a takıldı. Kilidi N'Koudou açtı, ve Ghezzal farkı üçe çıkardı. Ev sahibi, İsmail ve Djokovic ile 2 gol bulsa da Kartal, sahadan istediğini alarak ayrıldı

Karşılaşma hücumun hiç bitmediği, temponun üst düzey olduğu ve tansiyonun da yüksek seyrettiği bir oyuna sahne oldu. Beşiktaş ilk dakikadan itibaren Rize kalesine yoğun baskı kurdu. Peşinde koştuğu golü 16'da N'Koudou ile bulan Kartal'ın hücumları hız kesmese de Rize kalecisi Gökhan Akkan ilk devre ikinci geçidi vermedi. İkinci yarı Rize de tempo artırınca maçın seyir zevki tavan yaptı. Karşılıklı girişimlerde siyah-beyazlılar, sonuca giden taraf oldu ve önce Gökhan sonra Ghezzal ile farkı 3'e çıkarmayı başardı. Rize'nin son dakikalarda gelen iki golü Beşiktaş'a ecel terleri döktürdü. Ghezzal'ın şiir gibi oyununa hücumda eşlik eden sayısı artınca Beşiktaş galibiyete uzandı ve şampiyonluk yarışında bayrağı önde taşımaya devam etti.

YALÇIN'DAN GÖKHAN'A: ATACAKSIN DEMİŞTİM
Gökhan Töre, bu sezon 3. golünü kaydederken teknik direktör Sergen Yalçın'la arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yalçın, kendisine doğru koşan talebesine, "Sana atacaksın demiştim" diye seslendi. Forvette oynadığı pozisyonda görevini yapan tecrübeli oyuncu golünü, eliyle tribünleri göstererek yönetime hediye etti. 62'de sakatlık yaşayan ve kendisini riske etmek istemediği için oyundan çıkan Gökhan'ın ciddi bir şeyinin olmadığı belirtildi.

GHEZZAL KENDINI AŞTI
N'Koudou'nun ağları sarstığı pozisyonda gol pasını veren Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de toplamda 16 asist yaptı. Fileleri de sarsan yıldız futbolcu, 5 gole ulaştı ve 21 kez skora etki ederek kariyer rekorunu kırdı. Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın majör ligleri içerisinde Bayern Münih'li Müller'in (17) ardından en fazla asist yapan futbolcu durumunda
bulunuyor.

4
Ghezzal, bu maçta 4 tane gollük pas verdi. 7 dripling girişiminin 4'ünde başarı sağladı. 3 kez de savunmasına yardıma gitti.

'BİZE EKSTRA MOTİVE OLUYORLAR'
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından önemli mesajlar verdi. Kocadağ şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş fair-play içinde kalarak, hiçbir arka kapıyı zorlamadan, her şeyi kurallar çerçevesinde yaparak belli bir noktaya geldi. Erteleme talebimize Hatayspor olumlu dönmedi. Buna rağmen TFF'ye başvurduk. Diğer rakiplerimizle oynayacak takımlardan açıklama gelmezken, Beşiktaş maçlarından önce açıklamalarla ilginç bir stres ortamı oluşturuldu. Bize karşı ekstra bir motivasyona gerek yok. Bugünkü (dünkü) hakem yönetimi memnun edici değildi, tartışmalı kararlar vardı. Biz Kartallar gibi yalnız uçmaya alışığız."

ARKADAŞTAN ÖTE KARDEŞİZ
Son iki maçta 3 gol kaydeden, toplamda ise 7 kez ağları sarsan N'Koudou, kendisi adına en başarılı sezonuna imza attı. Yıldız futbolcu maçın ardından ise "Takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu var. Golü kimin attığının, kimin oynadığının önemi yok. Bu şekilde devam edip, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Son dakika: İstanbul’daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!
Son Dakika Haberi: Bakan Soylu duyurdu! Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler
Bursa'da altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları fırladı!
Kuruluş Osman'a damga vuran o sahne: Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürekleri dağladı
Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"
Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş sözler! 'Cumartesi günü herkes görecek'
Son dakika: Fatih Terim'den Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya gönderme! 'Yedlin'i dışarı aldılar...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Kutlamalar başlasın şampiyonluk geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA