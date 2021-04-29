Mecburi revizyon

A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu bugün farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. Sakatlanıp sezonu kapatan Nazım'ın yerine sağ bekte, iyileşen Gökhan Gönül oynayacak. Cezalı İrfan Can'ın yerine ise 4 aday var: Gustavo, Thiam, Sinan ve Ferdi…sakatlığını atlatan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki Antalyaspor maçının 67'nci dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı