Mecburi revizyon

Cezalı İrfan ve sakat Nazım’ın yokluğunda Fenerbahçe ilk 11’inde de değişiklikler olacak
Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu bugün farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. Sakatlanıp sezonu kapatan Nazım'ın yerine sağ bekte, iyileşen Gökhan Gönül oynayacak. Cezalı İrfan Can'ın yerine ise 4 aday var: Gustavo, Thiam, Sinan ve Ferdi… Ancak orta sahayıgüçlü tutmak isteyen Belözoğlu'nunSosa'nın yanında Gustavo'ya görevvermesi, sağ kanatta da Ozan Tufan'ıoynatması bekleniyor.
GÖZLER MESUT ÖZİL'DE FENERBAHÇE'DE sakatlığını atlatan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki Antalyaspor maçının 67'nci dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı