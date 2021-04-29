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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Mecburi revizyon

Mecburi revizyon

Cezalı İrfan ve sakat Nazım’ın yokluğunda Fenerbahçe ilk 11’inde de değişiklikler olacak

Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu bugün farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. Sakatlanıp sezonu kapatan Nazım'ın yerine sağ bekte, iyileşen Gökhan Gönül oynayacak. Cezalı İrfan Can'ın yerine ise 4 aday var: Gustavo, Thiam, Sinan ve Ferdi… Ancak orta sahayı güçlü tutmak isteyen Belözoğlu'nun Sosa'nın yanında Gustavo'ya görev vermesi, sağ kanatta da Ozan Tufan'ı oynatması bekleniyor.

GÖZLER MESUT ÖZİL'DE
FENERBAHÇE'DE sakatlığını atlatan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki Antalyaspor maçının 67'nci dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı

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Mecburi revizyon
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