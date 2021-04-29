Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Play-off maçlarının tarihleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.4.2021 17:17

Play-off maçlarının tarihleri açıklandı!

DHA
Play-off maçlarının tarihleri açıklandı!

(TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu . Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

TFF 1. LİG

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı

MİSLİ.COM 2. LİG

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi
Final: 28 Mayıs Cuma

MİSLİ.COM 3. LİG

Çeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23 veya 24 Mayıs

EN ÇOK OKUNANLAR

Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a küfür
Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Son dakika | Tam kapanmada seyahat ve sokağa çıkma yasağı uyarısı: Oltaya gelmeyelim
Bursa'da köyde altın rezervi bulundu! Arsa fiyatları fırladı
Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"
Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan “Görev Belgesi Düzenlenmesi” Bu belgeye dikkat: Bir kez alınacak, 3 gün geçerli olacak
Ünlü oyuncu Can Yaman'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın ihanetine uğradı!
Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!
ARKADAŞINA GÖNDER
Play-off maçlarının tarihleri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA