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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:18 Son Güncelleme: 29.4.2021 12:21

yönetimi oruç tutan oyuncular için maçları durduracak...

DHA
Premier Lig yönetimi oruç tutan oyuncular için maçları durduracak...

'nde geçtiğimiz günlerde 'nın orucunu açmak için saha kenarına gelmesi bu esnada rakip takım kalecisinin oyunu durdurması dikkat çekmişti. yönetimi oruç tutan futbolcuların oruçlarını açması için maçları durdurma kararı aldı. Hakemler ile takım kaptanları maç öncesinde bu konuyu konuşacak.

Premier Lig yönetimi, Ramazan ayında oruç tutan Müslüman oyuncuların karşılaşma esnasında oruçlarını açabilmeleri için oyunu durdurmayı planlıyor. Premier Lig yönetiminin Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık sağlamak adına bir uygulama başlatması söz konusu.

Buna göre lig yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanan akşam maçlarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, takım kaptanlarıyla konuşmak için yetki verdi.

26 Nisan pazartesi günü oynanan Leicester City - Crystal Palace karşılaşmasında takım kaptanları, maç öncesi hakem Graham Scott ile yaptıkları görüşmede oruç tutan oyuncular için maçın ilk yarım saatin ardından uygun bir zaman diliminde durdurulması için anlaşmıştı.

Bu uygulamanın ardından Leicester City oyuncusu Wesley Fofana ile Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate, oruçlarını zamanında açabilme şansına sahip oldu. Premier Lig yönetimi, bu uygulamayı kalan maçlarda kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

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Premier Lig yönetimi oruç tutan oyuncular için maçları durduracak...
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