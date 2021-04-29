Rize sadece kendi için oynamadı

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından olay yaratacak açıklamalar yaptı:Arkadaşlarımı gayretlerinden ötürü kutluyorum. Bizi bu gayret şampiyon yapacak.Son anlarda rahatladık, konsantrasyonumuzu kaybettik.Böyle oynarsak şampiyon oluruz.İnanıyorum kim ne yaparsa yapsın dışarıdan, bizi şampiyon yapmamak için kim ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız.Biliyoruz ki Rizespor bugün (dün) sadece kendileri için puan almaya çalışmadı. Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrı'ya şükürler olsun ki onlara fırsat vermedik. Biz kazanmayı bildik.Atiba mükemmel bir oyuncu, çok tecrübeli. Ben de onun yaşında olunca, onun gibi oynamak istiyorum.Yasak olmasına rağmen Rize'de 200'e yakın kişi statta maçı izledi. Protokolün altındaki dolu tribün ile siyah-beyazlı yöneticiler arasında maç sırasında sık sık tansiyon yükseldi.Golün el teması gerekçesiyle verilmemesine kızan Sergen Yalçın'a tribünlerden sinkaflı kelimeler kullanıldı. Bu hakaretlere tepki gösteren Beşiktaşlı yöneticiler,diye çıkıştı.Çaykur Rizespor cephesinden Sergen Yalçın'a ağır eleştiri geldi. Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Hasan Bakır, "Sergen hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım.dedi.