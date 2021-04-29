Rize sadece kendi için oynamadı

Beşiktaşlı Josef de Souza’dan bomba sözler: "Biliyoruz ki Ç.Rizespor sadece kendileri için puan almaya çalışmadı. Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrı'ya şükür onlara fırsat vermedik."
Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından olay yaratacak açıklamalar yaptı:
Arkadaşlarımı gayretlerinden ötürü kutluyorum. Bizi bu gayret şampiyon yapacak.
Son anlarda rahatladık, konsantrasyonumuzu kaybettik. Orada bir dalgalanmaoldu. Onun dışında çok iyiydik. Böyle oynarsak şampiyon oluruz.
İnanıyorum kim ne yaparsa yapsın dışarıdan, bizi şampiyon yapmamak için kim ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız.
Biliyoruz ki Rizespor bugün (dün) sadece kendileri için puan almaya çalışmadı. Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrı'ya şükürler olsun ki onlara fırsat vermedik. Biz kazanmayı bildik.
Atiba mükemmel bir oyuncu, çok tecrübeli. Ben de onun yaşında olunca, onun gibi oynamak istiyorum. İyi bir ikili olduk. 4 maç var, kazanılmışhiçbir şey yok henüz. 4 final oynayacağız.
HOCAMIZA KÜFÜREDEMEZSİNİZ!
Yasak olmasına rağmen Rize'de 200'e yakın kişi statta maçı izledi. Protokolün altındaki dolu tribün ile siyah-beyazlı yöneticiler arasında maç sırasında sık sık tansiyon yükseldi. Beşiktaş'ın iptal edilen ikinci golündensonra gerilim daha da arttı. Golün el teması gerekçesiyle verilmemesine kızan Sergen Yalçın'a tribünlerden sinkaflı kelimeler kullanıldı. Bu hakaretlere tepki gösteren Beşiktaşlı yöneticiler, "Siz kim oluyorsunuz,hocamıza küfür edemezsiniz" diye çıkıştı.
'SERGEN YALÇIN 10 KEZ KIRMIZI GÖRMELİYDİ'
Çaykur Rizespor cephesinden Sergen Yalçın'a ağır eleştiri geldi. Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Hasan Bakır, "Sergen hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım. Hakem korkuyor! Yardımcıhocamızın sarı kart gördüğüyerde, Sergen Yalçın'ın 10 kezkırmızı görmesi lazımdı" dedi.