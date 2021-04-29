Sergen Yalçın meydan okudu!

Beşiktaş Teknik Direktörüzor bir maçtan galibiyetleayrıldıkları için mutlu olduklarınısöyledi. Güçlü bir takım olduklarınıbelirten tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devametti: "Herkes kaybetmemizibekliyor, süreklibiralgı var. Bizim rakiplerimizin maçı yokmu! Onlar hiç kaybetmeyecekler, hepkazanacaklarmış gibi konuşuluyor.Söylemek istediğim farklı şeyler var amasusuyorum. Bir lig bitsin ondan sonrasöyleyeceğim.Biz kazandıktansonra rakiplerin ne yaptığı önemli değil.Oyuncularıma teşekkür ediyorum, hepsiyürekli ve karakterli futbolcular.Hatayspor'uaradık,'Maçı 1 gün ileriye alalım' dedik.Burada insan sağlığından bahsediyoruz ama boşuna. Hatay 1 gün geç oynasa ne olacak. Hatay'ın düşme tehlikesi mi, şampiyonluk şansı mı var.Kimlere karşı mücadele ediyoruz anlayamadık.Beşiktaş hakkında konuşuyor. Göreceğiz cumartesi günü neler olacak.