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Giriş Tarihi: 29.4.2021

meydan okudu!

Sergen Yalçın meydan okudu!

“Herkes kaybetmemizi bekliyor, sürekli bir algı var. Hatay düşmeye mi, şampiyonluğa mı oynuyor? Maçı 1 gün ileri almayı kabul etmiyor. Cumartesi günü neler olacağını göreceğiz.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Güçlü bir takım olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Herkes kaybetmemizi bekliyor, sürekli bir algı var. Bizim rakiplerimizin maçı yok mu! Onlar hiç kaybetmeyecekler, hep kazanacaklarmış gibi konuşuluyor. Söylemek istediğim farklı şeyler var ama susuyorum. Bir lig bitsin ondan sonra söyleyeceğim. Kimse bizim üzerimizden hesap yapmasın. Biz kazandıktan sonra rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, hepsi yürekli ve karakterli futbolcular. Hatayspor'u aradık, 'Maçı 1 gün ileriye alalım' dedik.

TFF'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ!
Burada insan sağlığından bahsediyoruz ama boşuna. Hatay 1 gün geç oynasa ne olacak. Hatay'ın düşme tehlikesi mi, şampiyonluk şansı mı var. TFF'ye de teşekkür ediyoruz, böyle program yapılır mı! Kimlere karşı mücadele ediyoruz anlayamadık. Maçları bitiyor, Hatay'ın hocası kendi mutluluğunu yaşamıyor. Beşiktaş hakkında konuşuyor. Göreceğiz cumartesi günü neler olacak. Lütfen mücadele sadece sahada verilsin."

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Sergen Yalçın meydan okudu!
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