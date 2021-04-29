Sergen Yalçın meydan okudu!

“Herkes kaybetmemizi bekliyor, sürekli bir algı var. Hatay düşmeye mi, şampiyonluğa mı oynuyor? Maçı 1 gün ileri almayı kabul etmiyor. Cumartesi günü neler olacağını göreceğiz.”
Beşiktaş Teknik Direktörü SergenYalçın, zor bir maçtan galibiyetleayrıldıkları için mutlu olduklarınısöyledi. Güçlü bir takım olduklarınıbelirten tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devametti: "Herkes kaybetmemizibekliyor, süreklibiralgı var. Bizim rakiplerimizin maçı yokmu! Onlar hiç kaybetmeyecekler, hepkazanacaklarmış gibi konuşuluyor.Söylemek istediğim farklı şeyler var amasusuyorum. Bir lig bitsin ondan sonrasöyleyeceğim. Kimse bizim üzerimizdenhesap yapmasın. Biz kazandıktansonra rakiplerin ne yaptığı önemli değil.Oyuncularıma teşekkür ediyorum, hepsiyürekli ve karakterli futbolcular.Hatayspor'uaradık,'Maçı 1 gün ileriye alalım' dedik.
TFF'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ!
Burada insan sağlığından bahsediyoruz ama boşuna. Hatay 1 gün geç oynasa ne olacak. Hatay'ın düşme tehlikesi mi, şampiyonluk şansı mı var. TFF'ye de teşekkür ediyoruz, böyleprogram yapılır mı! Kimlere karşı mücadele ediyoruz anlayamadık. Maçlarıbitiyor, Hatay'ın hocası kendi mutluluğunuyaşamıyor. Beşiktaş hakkında konuşuyor. Göreceğiz cumartesi günü neler olacak. Lütfen mücadelesadece sahada verilsin."