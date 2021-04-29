Son dakika: Beşiktaş TFF'ye resmen başvurdu! Hatayspor maçı...

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etti. Siyah beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününa alınması için federasyona resmi başvurusunu yaptı.

Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe gösterdi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Çayku Rşzespor maçı sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hatayspor'u aradık maçın 1 gün sonraya alınması için ama söylenen her şeyin sözde kaldığını gördük. Sözde sporcu sağlığı diyorlar ama yok. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var? Hatayspor'un hocası (Ömer Erdoğan) kendi maçı biter bitmez cumartesi günü Beşiktaş'a karşı şöyle oynayacağız böyle oynayacağız diyor. Cumartesi günü göreceğiz kim nasıl oynuyor. Lafla olmuyor bu işler, cumartesi günü göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan başvuru sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti