Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! Alanyaspor'a karşı sürpriz kadro...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Alanyaspor ile bugün deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibiyle oynadığı ilk karşılaşma sonrasında ortaya çıkan istatistikler dolayısıyla teknik adamlar Erol Bulut ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşanmıştı.