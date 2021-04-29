Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! Alanyaspor'a karşı sürpriz kadro...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Alanyaspor ile bugün deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibiyle oynadığı ilk karşılaşma sonrasında ortaya çıkan istatistikler dolayısıyla teknik adamlar Erol Bulut ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşanmıştı.
Fenerbahçe maçı 2-1 kazanırken, Çağdaş Atan maç sonunda 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyerek Erol Bulut'a mesaj göndermişti.
Erol Bulut ise Alanya'nın hocasına 'Skora baksın' yanıtını vermişti. Söz konusu maçta topla oynama istatistiği yüzde 70'e 30 Alanyaspor lehineydi.
"MUTLAKA RAKİP KALEYE YAKIN OYNAYIN"
Akdeniz ekibini Erol Bulut döneminde 'topu rakibe vererek' yenen ve eleştirilen Fenerbahçe'de, A Takım Direktörü Emre Belözoğlu 3 puanı topun hakimi olarak almayı hedefliyor.
Emre Belözoğlu ise bugün Alanya karşısında topa sahip olan ve rakip ceza sahasına yakın oynayan bir taktikle sahada olacak.
Belözoğlu, antrenmanlarda da oyuncularına sık sık "Rakip ön alan baskısını çok yoğun yapacak. Ancak topa sahip olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" uyarıları yaptı ve maçta stratejilerine mutlaka bağlı kalmalarını istedi.
MAESTRO
Takımın pas futbolunda başrolde yer alan Jose Sosa, Belözoğlu ile 278 dakika sahada kalırken, son üç maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.
MECBURİ REVİZYON!
Cezalı İrfan Can ve sakat Nazım'ın yokluğunda Fenerbahçe ilk 11'inde de değişiklikler olacak. Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu bugün farklı bir 11 ile sahaya çıkacak.
Sakatlanıp sezonu kapatan Nazım'ın yerine sağ bekte, iyileşen Gökhan Gönül oynayacak. Cezalı İrfan Can'ın yerine ise 4 aday var: Gustavo, Thiam, Sinan ve Ferdi…
Ancak orta sahayı güçlü tutmak isteyen Belözoğlu'nun Sosa'nın yanında Gustavo'ya görev vermesi, sağ kanatta da Ozan Tufan'ı oynatması bekleniyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Tayfun, Berkan, Fatih (Salih), Davidson, Efecan, Efkan, Mustafa.
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Valencia.
GÖZLER MESUT ÖZİL'DE
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki Antalyaspor maçının 67'nci dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı.