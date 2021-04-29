Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

BÜLENT TİMURLENK: FUTBOLDA TIPKI DİZİLER GİBİDİR

Galatasaray'ın son dönemde sezon finalini iyi yaptığı kan, ter, gözyaşının bol olduğu, mutlu sonla biten şampiyonluklarında başaktörler kadar yardımcı karakterlerin de büyük payı vardı. Bir futbol takımını kurgulamak ile bir dizinin senaryosunu yazarkenki aritmatik arasında bir bağlantı olabilir mi acaba?