Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Süper Lig'in 38. haftasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçını kaleme aldı. Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın lider Beşiktaş'la arasındaki futbol farkına dikkat çekerken, Levent Tüzemen ise Fatih Terim ve Etebo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
BÜLENT TİMURLENK: FUTBOLDA TIPKI DİZİLER GİBİDİR
Galatasaray'ın son dönemde sezon finalini iyi yaptığı kan, ter, gözyaşının bol olduğu, mutlu sonla biten şampiyonluklarında başaktörler kadar yardımcı karakterlerin de büyük payı vardı. Bir futbol takımını kurgulamak ile bir dizinin senaryosunu yazarkenki aritmatik arasında bir bağlantı olabilir mi acaba?
Kuvvetli bir hikâyeniz olacak ve aktörlerinizi iyi seçeceksiniz. Ve elbette usta bir yönetmeniniz olacak. Bunlardan biri aksarsa o dizi reyting almaz, sezonun sonunu görmeden erken final yapar.
Dün Galatasaray'da bu takımın başaktörleri kim, karakter oyuncuları kimdi bu sezon diye sorgulandığında Taylan'ın ve 'Robert De Niro' Feghouli'nin kenarda olduğu yani sahne yazılmadığı bir takım gördük.
İlk 45'te sekiz kornerden bir pozisyon çıkartamayan Galatasaray'ın kısır oyununa çare olarak ikinci yarının başında gelen 3 değişiklik Trabzon maçında olduğu gibi oyunun rengini biraz değiştirdi.
Son çeyrekte açılan Konyaspor golü de bulabilirdi ama onlar Trabzonspor'un yaptığını yapamadılar. Lakin Galatasaray Trabzonspor'a yaptığının aynısını, benzer bir golle aynı adamla, Emre Akbaba ile yaptı ve yarışın içinde kaldı.
Sezonun ilk yarısında Oğulcan bu dizinin yeni jönüydü. Taylan karakter oyunculuğundan başaktörlüğe terfi etmişti. Kimilerinin repliği azaldı, kimilerine sahne yazılmadı. Diziye giren yeni oyuncular oldu. Bütün bunları dizi sektöründe yapsanız ortaya başarılı bir iş çıkmaz.
Futbolda da çıkması pek mümkün değil. Evet, kalan 4 maçta ortada 12 puan var. Evet, Beşiktaş ile puan farkı 6... Ama aradaki futbol farkı Sopranos ile Narcos farkı kadar....
LEVENT TÜZEMEN: HALİL'İN YANINDA KEREM OYNAMALI
Mostafa, Antalya'da oyuna girip gol atınca 'Galatasaray çift forvet oynamalı' diyen bazı medya ukalalarının gazına gelen Fatih Terim'in, Konya önüne sürdüğü Halil-Mostafa ikilisi taktik olarak tutmadı. Halil'in, Kerem ile kurduğu ortaklık vardı, bozuldu.
Çift forvet anlayışı G.Saray'ın oyun ritmini olumsuz etkiledi. Halil gölgede kaldı. Konya, savunma duvarını kalesine yakın kurduğu için G.Saray pozisyon üretecek geniş alanları bulamadı. Etebo'nun kağnı gibi oyun anlayışı Konya'nın işine geldi.
G.Saraylı oyuncular önde baskı yapmayınca Konya kalecisi Sehic ayağındaki topları kahvesini yudumladıktan sonra kullandı. Etebo'nun ağır oyun anlayışı, dikine oynamayı seven Fernandes'i de olumsuz etkiledi. G.Saray kiralık olarak Konya'ya gönderdiği Sekidika'yı bile arar oldu. Dripling yapabilecek oyunculara ihtiyaç duyuldu.
Emre Kılınç-Kerem ikilisi bu görevi yapmadı. Onyekuru olsaydı fark yaratırdı. İkinci yarı Terim, Etebo'yu çıkardı, Taylan'ı aldı... Etkisiz Emre Kılınç'ın yerine Emre Akbaba'yı soktu. Tek forvete geçip Mostafa'yı Babel ile değiştirdi. Konya gibi kapanan takımları üç şekilde açarsın: 1-Duran toplarla, 2-Şut atarak ve 3-Kanatlardan etkili ortalar yaparak.
Bu G.Saray'a hareket getirdi ve baskı kurmasını sağladı. Sahada en çok şut atan Babel ile fırsatçılığını ön plana çıkaran Emre Akbaba işbirliği G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Babel, tecrübesiyle bu takımda her zaman oynar. Trabzonspor maçındaki gibi Emre Akbaba'nın Konya'ya attığı gol fırsatçılığının bir ürünüydü.