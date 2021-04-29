Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!
Giriş Tarihi: 29.4.2021 08:33 Son Güncelleme: 29.4.2021 08:54

: - maçının ardından 'e şok sözler!

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

haberleri... yazarları ve , Galatasaray'ın 'in 38. haftasında 1-0 kazandığı maçını kaleme aldı. Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın lider 'la arasındaki futbol farkına dikkat çekerken, Levent Tüzemen ise ve Etebo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarları ve , 'ın 'in 38. haftasında 1-0 kazandığı maçını kaleme aldı. Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın lider 'la arasındaki futbol farkına dikkat çekerken, Levent Tüzemen ise ve Etebo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

BÜLENT TİMURLENK: FUTBOLDA TIPKI DİZİLER GİBİDİR

'ın son dönemde sezon finalini iyi yaptığı kan, ter, gözyaşının bol olduğu, mutlu sonla biten şampiyonluklarında başaktörler kadar yardımcı karakterlerin de büyük payı vardı. Bir futbol takımını kurgulamak ile bir dizinin senaryosunu yazarkenki aritmatik arasında bir bağlantı olabilir mi acaba?

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Kuvvetli bir hikâyeniz olacak ve aktörlerinizi iyi seçeceksiniz. Ve elbette usta bir yönetmeniniz olacak. Bunlardan biri aksarsa o dizi reyting almaz, sezonun sonunu görmeden erken final yapar.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Dün 'da bu takımın başaktörleri kim, karakter oyuncuları kimdi bu sezon diye sorgulandığında Taylan'ın ve 'Robert De Niro' Feghouli'nin kenarda olduğu yani sahne yazılmadığı bir takım gördük.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

İlk 45'te sekiz kornerden bir pozisyon çıkartamayan 'ın kısır oyununa çare olarak ikinci yarının başında gelen 3 değişiklik Trabzon maçında olduğu gibi oyunun rengini biraz değiştirdi.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Son çeyrekte açılan golü de bulabilirdi ama onlar Trabzonspor'un yaptığını yapamadılar. Lakin Trabzonspor'a yaptığının aynısını, benzer bir golle aynı adamla, Emre Akbaba ile yaptı ve yarışın içinde kaldı.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Sezonun ilk yarısında Oğulcan bu dizinin yeni jönüydü. Taylan karakter oyunculuğundan başaktörlüğe terfi etmişti. Kimilerinin repliği azaldı, kimilerine sahne yazılmadı. Diziye giren yeni oyuncular oldu. Bütün bunları dizi sektöründe yapsanız ortaya başarılı bir iş çıkmaz.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Futbolda da çıkması pek mümkün değil. Evet, kalan 4 maçta ortada 12 puan var. Evet, ile puan farkı 6... Ama aradaki futbol farkı Sopranos ile Narcos farkı kadar....

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

LEVENT TÜZEMEN: HALİL'İN YANINDA KEREM OYNAMALI

Mostafa, Antalya'da oyuna girip gol atınca ' çift forvet oynamalı' diyen bazı medya ukalalarının gazına gelen 'in, Konya önüne sürdüğü Halil-Mostafa ikilisi taktik olarak tutmadı. Halil'in, Kerem ile kurduğu ortaklık vardı, bozuldu.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Çift forvet anlayışı G.Saray'ın oyun ritmini olumsuz etkiledi. Halil gölgede kaldı. Konya, savunma duvarını kalesine yakın kurduğu için G.Saray pozisyon üretecek geniş alanları bulamadı. Etebo'nun kağnı gibi oyun anlayışı Konya'nın işine geldi.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

G.Saraylı oyuncular önde baskı yapmayınca Konya kalecisi Sehic ayağındaki topları kahvesini yudumladıktan sonra kullandı. Etebo'nun ağır oyun anlayışı, dikine oynamayı seven Fernandes'i de olumsuz etkiledi. G.Saray kiralık olarak Konya'ya gönderdiği Sekidika'yı bile arar oldu. Dripling yapabilecek oyunculara ihtiyaç duyuldu.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Emre Kılınç-Kerem ikilisi bu görevi yapmadı. Onyekuru olsaydı fark yaratırdı. İkinci yarı Terim, Etebo'yu çıkardı, Taylan'ı aldı... Etkisiz Emre Kılınç'ın yerine Emre Akbaba'yı soktu. Tek forvete geçip Mostafa'yı Babel ile değiştirdi. Konya gibi kapanan takımları üç şekilde açarsın: 1-Duran toplarla, 2-Şut atarak ve 3-Kanatlardan etkili ortalar yaparak.

Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!

Bu G.Saray'a hareket getirdi ve baskı kurmasını sağladı. Sahada en çok şut atan Babel ile fırsatçılığını ön plana çıkaran Emre Akbaba işbirliği G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Babel, tecrübesiyle bu takımda her zaman oynar. Trabzonspor maçındaki gibi Emre Akbaba'nın Konya'ya attığı gol fırsatçılığının bir ürünüydü.

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Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Fatih Terim'e şok sözler!
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