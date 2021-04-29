Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

İngiltere Premier Lig'in önemli sol beklerinden biri olan Patrick Van Aanholt, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak! Galatasaray, Hollandalı sol beke senelik 1 milyon 750 bin Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Kariyerinin büyük bir bölümünü İngiltere'de sürdüren Van Aanholt, sosyal medyadan Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi! Saracchi de Leipzig'e geri dönecek.
Konyaspor karşısında galip gelerek şampiyonluk umutlarını taze tutan Galatasaray, Emre Akbaba ile hayat buldu. Sarı kırmızılılar kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.
BABEL'İN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI...
İngiltere Premier Ligi'nden devre arasında DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i transfer eden Galatasaray, şimdi de Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferini bitirdi. Ryan Babel'in Hollanda milli takımından yakın arkadaşı Van Aanholt, Galatasaray'ın ilk resmi imzası olacak.
INSTAGRAM HESABINDAN GALATASARAY'I TAKİP ETTİ!
Galatasaray'ın transferini bitirmeye çok yaklaştığı Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti. Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı son maçta da İstanbul'a gelen Van Aanholt, yedekler arasında yer almış ve oyuna girememişti.
İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ...
Crystal Palace ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Van Aanholt'a G.Saray yazılı teklifini yaptı. Serbest kalacak olan 30 yaşındaki Hollandalı sol beke yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 2 sezonluk sözleşme önerildi.
UZUN YILLAR CHELSEA TARAFINDAN KİRALANDI
29 Ağustos 1990'da Hollanda'da dünyaya gelen deneyimli sol bek kariyerine Den Bosch altyapısında başladı. Buradan PSV altyapısına transfer olan Van Aanholt, Chelsea altyapısına geçiş yaptı.
Chelsea'dan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan gibi takımlara da kiralanan Hollandalı sol bek 2014 yılında Sunderland'a transfer oldu. EY
2017 senesinde Sunderland takımından Crystal Palace takımına transfer olan Patrick Van Aanholt için 10 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödendi. Aanholt'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Galatasaray, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.
Sarı kırmızılılarda Leipzig'ten 1.5 sezon önce kiralanan Marcelo Saracchi'nin performansından memnun kalınmadı.
İnişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Saracchi yerine Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında Ömer Bayram forma giydi.
Bu sezon Premier Lig'te 21 maçta forma giyen Van Aanholt, bir asist yaptı. Holandalı sol bek FA Cup'ta da bir maç oynadı.
2013 yılında ilk kez Hollanda milli takım formasını giyen Van Aanholt, 13 kez milli takım formasıyla sahaya çıktı.
GALATASARAY'DA OYNAYAN 7. HOLLANDALI OLACAK!
Ulrich Van Gobbel, Galatasaray'a imza attığı 1995 senesinde sarı kırmızılılarda forma giyen ilk Hollandalı futbolcu olarak tarihe geçmişti. Daha sonra Barcelona'dan transfer edilen Frank de Boer, Galatasaray kariyerinin ikinci Hollandalısı olmuştu.
WESLEY SNEİJDER EFSANESİ!
Galatasaray tarihinin üçüncü Hollandalı futbolcusu da Wesley Sneijder oldu. Sneijder kuşkusuz Galatasaray taraftarının unutamadığı yıldızların başında geliyor. Özellikle Sneijder'in Fenerbahçe'ye attığı goller hala taraftarın hafızalarındaki yerini koruyor.
RYAN DONK VE DE JONG...
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ryan Donk, 2016 senesinde Galatasaray'a imza attı. Bir sezon sonra Nigel de Jong da Galatasaray'a transfer oldu.
SON HOLLANDALI RYAN BABEL
2019 yılında sözleşmesi elindeyken Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel, kısa süreli Ajax macerasının ardından sarı kırmızılı takım için mücadale etmeye devam ediyor.