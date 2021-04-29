Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim yönetiminde yeni sezonun planlamasına başlayan sarı kırmızılılar transferler için de girişimlere başladı. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan'ın daha önce aktardığı Patrick van Aanholt transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray, sezon sonunda Saracchi'nin bonservisini almayacak ve Uruguaylı sol bek ile yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İngiltere Premier Lig'in önemli sol beklerinden biri olan Patrick Van Aanholt, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak! Galatasaray, Hollandalı sol beke senelik 1 milyon 750 bin Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Kariyerinin büyük bir bölümünü İngiltere'de sürdüren Van Aanholt, sosyal medyadan Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi! Saracchi de Leipzig'e geri dönecek.