Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...
Giriş Tarihi: 29.4.2021 14:32 Son Güncelleme: 29.4.2021 14:34

: yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

'dan haberleri gelmeye devam ediyor. yönetiminde yeni sezonun planlamasına başlayan sarı kırmızılılar transferler için de girişimlere başladı. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan'ın daha önce aktardığı transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray, sezon sonunda Saracchi'nin bonservisini almayacak ve Uruguaylı sol bek ile yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İngiltere Premier Lig'in önemli sol beklerinden biri olan , 'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak! Galatasaray, Hollandalı sol beke senelik 1 milyon 750 bin Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Kariyerinin büyük bir bölümünü İngiltere'de sürdüren Van Aanholt, sosyal medyadan Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi! Saracchi de Leipzig'e geri dönecek.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

SON DAKİKA: İŞTE GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ VAN AANHOLT!

Konyaspor karşısında galip gelerek şampiyonluk umutlarını taze tutan , Emre Akbaba ile hayat buldu. Sarı kırmızılılar kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

BABEL'İN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI...

İngiltere Premier Ligi'nden devre arasında DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i transfer eden , şimdi de Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferini bitirdi. Ryan Babel'in Hollanda milli takımından yakın arkadaşı Van Aanholt, Galatasaray'ın ilk resmi imzası olacak.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

INSTAGRAM HESABINDAN GALATASARAY'I TAKİP ETTİ!

'ın transferini bitirmeye çok yaklaştığı Hollandalı sol bek , Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti. Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı son maçta da İstanbul'a gelen Van Aanholt, yedekler arasında yer almış ve oyuna girememişti.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ...

Crystal Palace ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Van Aanholt'a G.Saray yazılı teklifini yaptı. Serbest kalacak olan 30 yaşındaki Hollandalı sol beke yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 2 sezonluk sözleşme önerildi.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

UZUN YILLAR CHELSEA TARAFINDAN KİRALANDI

29 Ağustos 1990'da Hollanda'da dünyaya gelen deneyimli sol bek kariyerine Den Bosch altyapısında başladı. Buradan PSV altyapısına transfer olan Van Aanholt, Chelsea altyapısına geçiş yaptı.

Chelsea'dan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan gibi takımlara da kiralanan Hollandalı sol bek 2014 yılında Sunderland'a transfer oldu. EY

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

2017 senesinde Sunderland takımından Crystal Palace takımına transfer olan için 10 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödendi. Aanholt'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

Sarı kırmızılılarda Leipzig'ten 1.5 sezon önce kiralanan Marcelo Saracchi'nin performansından memnun kalınmadı.

İnişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Saracchi yerine Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında Ömer Bayram forma giydi.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

Bu sezon Premier Lig'te 21 maçta forma giyen Van Aanholt, bir asist yaptı. Holandalı sol bek FA Cup'ta da bir maç oynadı.

2013 yılında ilk kez Hollanda milli takım formasını giyen Van Aanholt, 13 kez milli takım formasıyla sahaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

GALATASARAY'DA OYNAYAN 7. HOLLANDALI OLACAK!

Ulrich Van Gobbel, 'a imza attığı 1995 senesinde sarı kırmızılılarda forma giyen ilk Hollandalı futbolcu olarak tarihe geçmişti. Daha sonra Barcelona'dan transfer edilen Frank de Boer, Galatasaray kariyerinin ikinci Hollandalısı olmuştu.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

WESLEY SNEİJDER EFSANESİ!

tarihinin üçüncü Hollandalı futbolcusu da Wesley Sneijder oldu. Sneijder kuşkusuz Galatasaray taraftarının unutamadığı yıldızların başında geliyor. Özellikle Sneijder'in Fenerbahçe'ye attığı goller hala taraftarın hafızalarındaki yerini koruyor.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

RYAN DONK VE DE JONG...

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ryan Donk, 2016 senesinde 'a imza attı. Bir sezon sonra Nigel de Jong da Galatasaray'a transfer oldu.

Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...

SON HOLLANDALI RYAN BABEL

2019 yılında sözleşmesi elindeyken 'a transfer olan Ryan Babel, kısa süreli Ajax macerasının ardından sarı kırmızılı takım için mücadale etmeye devam ediyor.

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Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...
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