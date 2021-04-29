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Giriş Tarihi: 29.4.2021 18:08 Son Güncelleme: 29.4.2021 18:15

Son dakika: 'da bir vakası daha!

Son dakika: Galatasaray'da bir korona vakası daha!

Son dakika... Son dönemde birçok futbolcusu koronavirüse yakalanan 'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, bugün yapılan testlerde bir futbolcunun test sonucunun daha pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldığı belirtildi.

Son dakika... Süper Lig'de dün Konyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki iddiasını sürdüren Galatasaray'a bugün bir futbolcusundan kötü haber geldi.

Son dönemde birçok futbolcusu koronavirüse yakalanan sarı-kırmızılı takımda bir ismin daha testi pozitif çıktı. Salgına yakalanan oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan bilgilendirme şöyle:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü"

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