Son dakika: Galatasaray'da bir korona vakası daha!

Son dakika... Süper Lig'de dün Konyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki iddiasını sürdüren Galatasaray'a bugün bir futbolcusundan kötü haber geldi.
Son dönemde birçok futbolcusu koronavirüse yakalanan sarı-kırmızılı takımda bir ismin daha testi pozitif çıktı. Salgına yakalanan oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan bilgilendirme şöyle:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Galatasaray Spor Kulübü"