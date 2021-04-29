Son dakika: Galatasaray'da bir korona vakası daha!

Son dakika... Süper Lig'de dün Konyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki iddiasını sürdüren Galatasaray'a bugün bir futbolcusundan kötü haber geldi.

Son dönemde birçok futbolcusu koronavirüse yakalanan sarı-kırmızılı takımda bir ismin daha testi pozitif çıktı. Salgına yakalanan oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan bilgilendirme şöyle:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü"