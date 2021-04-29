Serie A'da lider Inter'in 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Juventus'ta yeni sezonda taşlar yerinden oynayacak.
MERİH DEMİRAL DA GİDİYOR
Calciomercato'nun haberine göre; 30 Haziran'a kadar 100 milyon Euro bulmak zorunda olan Juventus, Matthijs de Ligt ve Dejan Kulusevski dışındaki tüm oyuncuları için gelecek teklifleri değerlendirecek.
Haberde Juventus'un en büyük gelir beklediği isimlerden biri olarak milli futbolcumuz Merih Demiral gösterildi.
EVERTON'A GİDERSE ÜCRETİ ARTACAK
Ocak ayında da fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılması gündeme gelen Merih Demiral'ı Premier Lig ekibi Everton'ın istediği vurgulandı.
Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İngiliz ekibinin milli futbolcumuzla transfer görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Juventus'tan yıllık 1.8 milyon Euro alan Merih Demiral'ın Everton'a gitmesi durumunda ücretinin 3 milyon Euro'ya çıkacağı belirtildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Haberde ayrıca İngiliz ekibinin Juventus'la da transfer için temasa geçtiği ve 25-30 milyon Euro arasında bir teklifte bulunduğu yazıldı.
Juventus'un Merih Demiral için daha yüksek bir teklif beklediği ancak anlaşmanın imkansız bir noktada olmadığı kaydedildi.
Manchester United'ın da istediği Merih Demiral'ın bir sonraki takımını seçerken çok dikkatli davrandığı ve kesin kararını henüz vermediği vurgulandı.
2016'DA FENERBAHÇE'DEN AYRILMIŞTI
Haziran ayının sonuna kadar 100 milyon Euro bulması gereken Juventus'un ise Merih transferinde acele etmek istediği kaydedildi.
Merih Demiral 2016 yılında Fenerbahçe U19 takımından Portekiz ekibi Alcanenense'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.
23 yaşındaki milli futbolcumuz 1 yıl sonra ise 200 bin Euro karşılığında Sporting Lizbon'un yolunu tutmuştu.
2018'de satın alma opsiyonlu kiralık olarak Alanyaspor'a gelen Merih Demiral, 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro bedelle Sassuolo'ya gitti.
Milli futbolcumuz Serie A'da gösterdiği harika performansın ardından 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.