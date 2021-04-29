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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:09 Son Güncelleme: 29.4.2021 11:58

: 'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

haberi... Son 9 sezonun şampiyonu 'ta yönetim milli futbolcumuz 'la ilgili çok konuşulacak bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

'da lider Inter'in 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 'ta yeni sezonda taşlar yerinden oynayacak.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimali de bulunan son 9 yılın şampiyonu 'ta Cristiano Ronaldo ve Andrea Pirlo ile yolların ayrılması gündemde...

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

MERİH DEMİRAL DA GİDİYOR

Calciomercato'nun haberine göre; 30 Haziran'a kadar 100 milyon Euro bulmak zorunda olan , Matthijs de Ligt ve Dejan Kulusevski dışındaki tüm oyuncuları için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

Haberde 'un en büyük gelir beklediği isimlerden biri olarak milli futbolcumuz gösterildi.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

EVERTON'A GİDERSE ÜCRETİ ARTACAK

Ocak ayında da fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılması gündeme gelen 'ı Premier Lig ekibi 'ın istediği vurgulandı.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İngiliz ekibinin milli futbolcumuzla transfer görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

'tan yıllık 1.8 milyon Euro alan 'ın 'a gitmesi durumunda ücretinin 3 milyon Euro'ya çıkacağı belirtildi.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Haberde ayrıca İngiliz ekibinin 'la da transfer için temasa geçtiği ve 25-30 milyon Euro arasında bir teklifte bulunduğu yazıldı.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

'un için daha yüksek bir teklif beklediği ancak anlaşmanın imkansız bir noktada olmadığı kaydedildi.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

'ın da istediği 'ın bir sonraki takımını seçerken çok dikkatli davrandığı ve kesin kararını henüz vermediği vurgulandı.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

2016'DA FENERBAHÇE'DEN AYRILMIŞTI

Haziran ayının sonuna kadar 100 milyon Euro bulması gereken 'un ise Merih transferinde acele etmek istediği kaydedildi.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

2016 yılında Fenerbahçe U19 takımından Portekiz ekibi Alcanenense'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

23 yaşındaki milli futbolcumuz 1 yıl sonra ise 200 bin Euro karşılığında Sporting Lizbon'un yolunu tutmuştu.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

2018'de satın alma opsiyonlu kiralık olarak Alanyaspor'a gelen , 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro bedelle Sassuolo'ya gitti.

Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası

Milli futbolcumuz 'da gösterdiği harika performansın ardından 18 milyon Euro karşılığında 'a transfer oldu.

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Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası
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