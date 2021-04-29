Tarık Hodzic ve Cevad Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi

"ONLARIN ADI NEDEN GEÇMİYOR?"

Hodzic, taraftarın futbolda oldukça önemli bir yer kapladığının altını çizerek, Avrupa Süper Ligi projesinin dünya futbolu için iyi olmadığını söyledi. Avrupa Süper Ligi'nde ayrımın neye ve kime göre yapıldığının belirsiz olduğunu aktaran Hodzic, "Galatasaray, Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, bunların hepsi Avrupa birincisi olmuş kulüpler. Onların adı neden geçmiyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Hodzic, oluşumun başarısızlıkla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, projenin maddi odaklı olduğunu vurguladı.

Türk futbolunu yakından takip ettiğini anlatan Hodzic, Türkiye'de her geçen gün genç futbolcuların karşılaşmalara dahil olmasından mutlu olduğunu ve Türk futbolunun geleceğinin bu gençlere bağlı olduğunu sözlerine ekledi.