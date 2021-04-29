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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:19

yenilgiyi unuttu

AA
Trabzonspor yenilgiyi unuttu

'in 38. haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , yenilgiyi adeta unuttu. Ligin ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör 'yı göreve getiren bordo-mavililer, daha sonraki süreçte kolay kolay kaybetmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 29 karşılaşmada sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 16 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.

Ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, 9 haftadır kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 9 lig maçında 2 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan alma şansı tanımadı. 8 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Trabzonspor, ligde 52 gündür mağlup olmadı.

DEPLASMANDA 186 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla aldı. Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 186 gündür mağlup olmadı.

DEPLASMANDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI
Trabzonspor, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 34 puan toplarken iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde etti. Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada iç sahadan daha fazla puan hanesini yazdırmayı başardı.

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Trabzonspor yenilgiyi unuttu
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