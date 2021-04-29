Trabzonspor yenilgiyi unuttu

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 29 karşılaşmada sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 16 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.

Ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, 9 haftadır kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 9 lig maçında 2 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan alma şansı tanımadı. 8 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Trabzonspor, ligde 52 gündür mağlup olmadı.