Türkiye yeniden F1 takviminde

Kanada Montreal Grand Prix’sinin iptali üzerine Formula 1 yönetiminin tercihi Türkiye oldu. Yarış, 11-13 Haziran’da
Formula 1 heyecanı, 11-13 Haziran'da yeniden İstanbul'da yaşanacak. Kanada'da devam eden kısıtlamalar ve 14 günlük karantina kuralı nedeniyle Montreal Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle Formula 1 yönetimi, tercihini Türkiye'den yana kullandı veIntercity İstanbul Park ile anlaştı. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Geçen sezonki inanılmaz yarıştan sonra Türkiye'nin yeniden takvime gireceğini açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum. Türkiye, pistüstünde harika mücadelelerinolduğu harika bir pist" dedi. 11-13 Haziran'da düzenlenecek olan Türkiye Grand Prix'sinin seyircili ya da seyircisiz mi yapılacağı ise henüz netleşmedi.