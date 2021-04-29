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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Türkiye yeniden F1 takviminde

Türkiye yeniden F1 takviminde

Montreal Grand Prix’sinin iptali üzerine yönetiminin tercihi Türkiye oldu. Yarış, 11-13 Haziran’da

Formula 1 heyecanı, 11-13 Haziran'da yeniden İstanbul'da yaşanacak. Kanada'da devam eden kısıtlamalar ve 14 günlük karantina kuralı nedeniyle Montreal Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle Formula 1 yönetimi, tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Intercity İstanbul Park ile anlaştı. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Geçen sezonki inanılmaz yarıştan sonra Türkiye'nin yeniden takvime gireceğini açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum. Türkiye, pist üstünde harika mücadelelerin olduğu harika bir pist" dedi. 11-13 Haziran'da düzenlenecek olan Türkiye Grand Prix'sinin seyircili ya da seyircisiz mi yapılacağı ise henüz netleşmedi.

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Türkiye yeniden F1 takviminde
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