Türkiye yeniden F1 takviminde

1 heyecanı, 11-13 Haziran'da yeniden İstanbul'da yaşanacak. Kanada'da devam eden kısıtlamalar ve 14 günlük karantina kuralı nedeniyle Montreal Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle Formula 1 yönetimi,Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Geçen sezonki inanılmaz yarıştan sonra Türkiye'nin yeniden takvime gireceğini açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum.dedi. 11-13 Haziran'da düzenlenecek olan Türkiye Grand Prix'sinin seyircili ya da seyircisiz mi yapılacağı ise henüz netleşmedi.