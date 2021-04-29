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Giriş Tarihi: 29.4.2021 20:30 Son Güncelleme: 29.4.2021 21:46

Zorlu maçta 'nün rakibi ! -CANLI-

Zorlu maçta Ankaragücü'nün rakibi Gaziantep! -CANLI-

’in 38. Haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ankara’da oynanan maç 20.30’da başladı. Zorlu maçta Ankaragücü kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de Ankaragücü Gaziantep karşısında çok kritik bir mücadeleye çıkıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Hikmet Karaman ve ekibi bu maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Ankaragücü'nün maç öncesi 38 puanla 16. Sırada yer alıyor. Orta sıralarda bulunan Gaziantep ise 51 puanla 8. Sırada

CANLI SKOR (İkinci yarı oynanıyor)

Ankaragücü 0-0 Gaziantep

CANLI ANLATIM

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Gaziantep takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Eryaman Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Güray Gündogdu.

10' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Endri Cekici.

SARI KART! 14' Ankaragücü takımında sarı kart gören oyuncu İbrahim Akdağ.

20' Ankaragücü savunması Gaziantep atağında Roderick Miranda ile gelen kafa vuruşunu uzaklaştırmayı başarıyor.

24' Hakem, ağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Amedej Vetrih

25' Eryaman Stadyumu stadında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Amedej Vetrih, yerine giren oyuncu Osama Rashid.

45+3' Ankaragücü için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Alper Potuk.

İLK YARI SONA ERDİ! Eryaman Stadyumu stadında oynanan maçta, hakem Göçek,Hüseyin ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.

53' İsabetsiz şut! Ankaragücü Endri Cekici ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

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Zorlu maçta Ankaragücü'nün rakibi Gaziantep! -CANLI-
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