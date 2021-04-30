10 numara sözleşme!

Trabzonspor ve Konyaspor'a kritik anlarda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan Emre Akbaba ödülünü almaya hazırlanıyor. Fatih Terim, "Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığıgeçirdi. Oradan dönmek kolaydeğil. Kazanmamız lazım" dediği Emre'nin takımda kalması yönünde görüş verdi. Yeni seçilecek yönetimin iç transferde önceliği Emre Akbaba olacak ve 28 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak. Galatasaray'da yeni sezonda Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formanın sahibi de Emre Akbaba olacak. 20'den10'a terfi edecek Emre,9.2 milyon TL'lik ücretini7-9 milyon TLseviyesine çekecek.
YEDLİN TAKIMLA ÇALIŞTI, ETEBO DA POZİTİF
G.Birliği hazırlıklarına başlayan G.Saray'da Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin dün idmanın tamamında yer aldı. Sakatlığı süren Onyekuru ise kondisyoner eşliğinde çalıştı. Bu arada Etebo'nun da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirildi