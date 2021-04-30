10 numara sözleşme!

Trabzonspor ve Konyaspor'a kritik anlarda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan Emre Akbaba ödülünü almaya hazırlanıyor. Fatih Terim,dediği Emre'nin takımda kalması yönünde görüş verdi. Yeni seçilecek yönetimin iç transferde önceliği Emre Akbaba olacak ve 28 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak. Galatasaray'da yeni sezonda Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formanın sahibi de Emre Akbaba olacak.G.Birliği hazırlıklarına başlayan G.Saray'da Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin dün idmanın tamamında yer aldı. Sakatlığı süren Onyekuru ise kondisyoner eşliğinde çalıştı. Bu arada Etebo'nun da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirildi