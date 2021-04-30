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Giriş Tarihi: 30.4.2021

10 numara sözleşme!

10 numara sözleşme!
Trabzonspor ve Konyaspor'a kritik anlarda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan Emre Akbaba ödülünü almaya hazırlanıyor. Fatih Terim, "Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Kazanmamız lazım" dediği Emre'nin takımda kalması yönünde görüş verdi. Yeni seçilecek yönetimin iç transferde önceliği Emre Akbaba olacak ve 28 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak. Galatasaray'da yeni sezonda Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formanın sahibi de Emre Akbaba olacak. 20'den 10'a terfi edecek Emre, 9.2 milyon TL'lik ücretini 7-9 milyon TL seviyesine çekecek.

YEDLİN TAKIMLA ÇALIŞTI, ETEBO DA POZİTİF
G.Birliği hazırlıklarına başlayan G.Saray'da Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin dün idmanın tamamında yer aldı. Sakatlığı süren Onyekuru ise kondisyoner eşliğinde çalıştı. Bu arada Etebo'nun da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirildi

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