Bir dakikadan şampiyonluğa!

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu.Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana ona alın" dedi.28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan Çaykur Rizespor maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı.SÜPER Lig'in son haftasında 15 Mayıs tarihinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olanmücadele sonrası İzmir'den ayrılmayacak. Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra Antalyaspor ile oynayacağı-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı. Toplam gol sayısını 8'e çıkarıp kariyer rekoru kıranN'Koudou'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor.