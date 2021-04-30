Bir dakikadan şampiyonluğa!

28 yaşındaki Cezayirli futbolcunun maç görüntülerini sadece 1 dakika izleyen Sergen Yalçın, “Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin“ dedi. Tecrübeli yıldız da ortaya koyduğu performansla hocasını yanıltmadı
Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transferhikâyesinde ise teknik direktörSergen Yalçın'ın önemlibir etkisi var. Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana ona alın" dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcununBeşiktaş'a gelişindegörüşmelere bizzat katılarakaktif rol oynadı. 28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.
SON 9 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ
16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan Çaykur Rizespor maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal SüperLig'de son 9 sezonun en çokasist yapan ismi olurken,Beşiktaş'ta ise son 20 yılınen iyisi unvanını aldı. Dahaönce Ricardo Quaresmabu alanda 14 asist ile en iyiisim durumundaydı.
BEŞİKTAŞ'A RENKTAŞI KUCAK AÇTI
SÜPER Lig'in son haftasında 15 Mayıs tarihinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadele sonrası İzmir'den ayrılmayacak. Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliiçin renktaşı, Altay'ıntesislerinde kampa girecek.
KEVİN N'KOUDOU DİREKTEN DÖNDÜ! SIYAH-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı. Toplam gol sayısını 8'e çıkarıp kariyer rekoru kıran Fransız futbolcu,gönderilip gönderilmeyeceği ileilgili tartışmalara da son vermiş oldu. N'Koudou'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor.