Fenerbahçe’nin rüyası bitiyor

İlk yarıda Gökhan Gönül’ün gördüğü kırmızı kart Kanarya için kırılma anıydı. Ev sahibinin tam üç vuruşu direkten dönerken F.Bahçe sadece 1 isabetli şut atabild
Fenerbahçe, hem Beşiktaş hem G.Saray'ın kazanmasının verdiği baskıyla başladı maça... Başlangıçta Alanyaspor'un baskısı ve topa hakim olduğu dönemde sarı-lacivertlilerhiçbir şey üretemedi.İlk dakikadan sonra oyun dengelendi. F.Bahçe'nin Mesut-Valencia işbirliğiyle kazandığı penaltı, ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı. Devamında ise Gökhan'ın kritikhatası maçın rengini değiştirdi. Gökhan'ın gole giden Davidson'u düşürüp takımı eksik bırakması, F.Bahçe'yi geride beklemeye mahkum etti. İkinci yarının büyük bölümünde sarı-lacivertliler bekleyen ve hata kollayan taraftı. Bu süreçte Alanyaspor'un üçtopu direkten döndü, önemli fırsatlar kaçtı. Gökhan'ın yaptığı bir hata belki de sezonun bitmesine sebep oldu. Fenerbahçe zirveyle farkı koruyamadı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Belözoğlu, gelecek planlarına şimdiden başlamalı. Elbette ikincilik pozisyonunu koruyarak...
HÜCUMDA YOKLARI OYNADI
FENERBAHÇE, dün gece Alanyaspor karşısında özellikle hücumda çok etkisiz bir görüntü çizdi. 90 dakika boyunca rakip kaleye sadece 1 isabetli şut çekebilen sarı-lacivertliler, berabere biten Galatasaray maçından sonra en kısır hücum performansını sergiledi. Fenerbahçe karşılaşma boyunca ise 11 şut gönderdi. Maçın ikinci yarısında 10 kişi oynayan Kanarya'da en çok şut deneyen isim Pelkas (4) oldu ama isabet bulamadı.