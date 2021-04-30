Fenerbahçe’nin rüyası bitiyor

hem Beşiktaş hem G.Saray'ın kazanmasının verdiği baskıyla başladı maça... Başlangıçta Alanyaspor'un baskısı ve topa hakim olduğu dönemdedakikadan sonra oyun dengelendi. F.Bahçe'nin Mesut-Valencia işbirliğiyle kazandığı penaltı, ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı. Devamında isemaçın rengini değiştirdi.gole giden Davidson'u düşürüp takımı eksik bırakması, F.Bahçe'yi geride beklemeye mahkum etti. İkinci yarının büyük bölümünde sarı-lacivertliler bekleyen ve hata kollayan taraftı.süreçteönemli fırsatlar kaçtı. Gökhan'ın yaptığı bir hata belki de sezonun bitmesine sebep oldu.zirveyle farkı koruyamadı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Belözoğlu, gelecek planlarına şimdiden başlamalı. Elbette ikincilik pozisyonunu koruyarak...FENERBAHÇE, dün gece Alanyaspor karşısında özellikle hücumda çok etkisiz bir görüntü çizdi. 90 dakika boyunca rakip kaleye sadece 1 isabetli şut çekebilen sarı-lacivertliler, berabere biten Galatasaray maçından sonra en kısır hücum performansını sergiledi. Fenerbahçe karşılaşma boyunca ise 11 şut gönderdi. Maçın ikinci yarısında 10 kişi oynayan Kanarya'da en çok şut deneyen isim Pelkas (4) oldu ama isabet bulamadı.