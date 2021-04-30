Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökhan Gönül Fenerbahçe’yi yaktı
Giriş Tarihi: 30.4.2021

’yi yaktı

Gökhan Gönül Fenerbahçe’yi yaktı

Yıldız futbolcu, 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertliler, maçın yarısından fazlasını bir kişi eksik oynadı

Karşılaşmanın 43. dakikasında Gökhan Gönül topla kaleye giden Davidson'u düşürdü ve kırmızı kart gördü. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kartını çıkardı. VAR incelemesinin ardından kırmızı kart geçerli sayıldı. Fenerbahçe maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı. Geçirdiği sakatlıktan 17 gün sonra sahalara dönen 36 yaşındaki sağ bekin iki maç ceza alması beklenirken, sarılacivertliler Nazım Sangare'nin de sakat olması nedeniyle sağ beksiz kaldı.

Maçın iki kritik pozisyonu vardı. İlkinde Valencia'nın düşürülmesiyle hakem penaltıyı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı. İkincisinde ise Gökhan'ın kırmızı gördüğü pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, orta hakem kırmızı kart verdi. VAR görüşüyle de kartı onayladı.

8
Gökhan Gönül, kariyerinde 8 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, son olarak Ocak 2013 yılında oynanan Fenerbahçe- Elazığspor maçında oyundan atılmıştı.

TARAFTAR İSYANLARDA
Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar kırmızı kart gören Gökhan'a büyük tepki gösterdi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:
Yılların Gökhan Gönül'ü böyle kritik bir hata yaptı.
Gökhan'a inat şampiyon olacağız.
Gökhan Gönül'ün bileti acilen kesilmelidir.
Gökhan sağ olsun şampiyonluğa el sallıyoruz.
Gökhan hangi mantıkla kırmızı kart gördü anlamadım.
Gökhan ne yapıyorsun sen ya, dünkü çocuk musun? Yazıklar olsun.

EN ÇOK OKUNANLAR

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan ilan etti!
Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"
Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası
Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
Merve Özbey’in kızı Elif Özüm sevimli halleriyle ilgi odağı oldu! ‘Merhaba ben gıdı ve yanak’
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etmişti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma açıklaması
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek tek sıraladı! Esnafa, memura, işverene, emekliye nefes aldıracak destekler
Son dakika: Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı! Bedava sol bek taraftara mesajı verdi...
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon, faiz ve kripto para mesajı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Gönül Fenerbahçe’yi yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA