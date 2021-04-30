Gökhan Gönül Fenerbahçe’yi yaktı

Karşılaşmanın 43. dakikasında Gökhan Gönül topla kaleye giden Davidson'u düşürdü ve kırmızı kart gördü. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kartını çıkardı.Fenerbahçe maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı. Geçirdiği sakatlıktan 17 gün sonra sahalara dönenMaçın iki kritik pozisyonu vardı. İlkinde Valencia'nın düşürülmesiyle hakem penaltıyı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı. İkincisinde ise Gökhan'ın kırmızı gördüğü pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, orta hakem kırmızı kart verdi. VAR görüşüyle de kartı onayladı.Gökhan Gönül, kariyerinde 8 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, son olarak Ocak 2013 yılında oynanan Fenerbahçe- Elazığspor maçında oyundan atılmıştı.Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar kırmızı kart gören Gökhan'a büyük tepki gösterdi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:Yılların Gökhan Gönül'ü böyle kritik bir hata yaptı.Gökhan'a inat şampiyon olacağız.Gökhan Gönül'ün bileti acilen kesilmelidir.Gökhan sağ olsun şampiyonluğa el sallıyoruz.Gökhan hangi mantıkla kırmızı kart gördü anlamadım.Gökhan ne yapıyorsun sen ya, dünkü çocuk musun? Yazıklar olsun.