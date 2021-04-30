İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını açıkladı! Milan macerası bitiyor...

İtalyan yayın organı Top Calcio24'te konuşan İtalyan Gazeteci Andrea Longoni, "Sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun konuşulduğu gibi Juventus'a gideceğine inanıyorum. Belki de bu son birkaç maçtaki olumsuz performansının nedeni de bu." ifadelerini kullandı.