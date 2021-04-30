Kırmızıda geçti!

Şampiyonluk yarışında Alanya deplasmanında çok kritik iki puan bırakan Fenerbahçe için maçın ilk yarısında Gökhan Gönül'ün kırmızı kartla oyun dışı kalması büyük bir darbe oldu. İkinci devrede rakip kaleye çok az gidebilen ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler sahadan 1 puanla ayrılırken, lig ikinciliği yarışında da Galatasaray'ın önünde kalmayı başardı.Daha önce sayısal olarak eksildiği üç maçta rakiplerini mağlup eden Kanarya,