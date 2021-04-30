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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Maçlar aynı gün aynı saatte

Maçlar aynı gün aynı saatte

Ligde son 3 haftanın programı açıklanırken, karşılaşmalar 8-11-15 Mayıs’ta aynı anda oynanacak. -Beşiktaş derbisi de 8 Mayıs Cumartesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve düşme hattında heyecan tüm hızıyla sürerken, sezonun son 3 haftasının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu açıklamaya göre; 40, 41 ve 42. hafta müsabakaları 8-11-15 Mayıs'ta aynı gün ve saatte oynanacak. Zirveyi çok yakından ilgilendiren 40. haftadaki Galatasaray- Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da start alacak.

YENİ SEZON 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Öte yandan TFF, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 2021-22 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini de belirledi. Karara göre; Süper Lig ve 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Süper Lig, 23 Mayıs 2022'de sona ererken, TFF 1. Lig'in normal sezonu 15 Mayıs 2022'de tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.

40. HAFTA
8 MAYIS CUMARTESİ
20.30 BŞB Erzurumspor-Kasımpaşa
20.30 Sivasspor-Başakşehir
20.30 Kayserispor-Gaziantep FK
20.30 Ç.Rizespor-Y.Malatya
20.30 Hatayspor-Denizlispor
20.30 F.Karagümrük-Gençlerbirliği
20.30 Göztepe-Konyaspor
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor
20.30 Ankaragücü-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Beşiktaş
BAY: Alanyaspor

41. HAFTA
11 MAYIS SALI
20.30 A.Alanyaspor-BŞB Erzurum
20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü
20.30 Başakşehir-Kayserispor
20.30 Gaziantep FK-Ç.Rizespor
20.30 Y.Malatyaspor-Hatayspor
20.30 Gençlerbirliği-Göztepe
20.30 Konyaspor-Trabzonspor
20.30 Denizlispor-Galatasaray
20.30 Fenerbahçe-Sivasspor
20.30 Beşiktaş-F.Karagümrük
BAY: Antalyaspor

42. HAFTA
15 MAYIS CUMARTESİ
20.30 Ankaragücü-A.Alanyaspor
20.30 Sivasspor-Kasımpaşa
20.30 Ç.Rizespor-Başakşehir
20.30 Hatayspor-Gaziantep FK
20.30 F.Karagümrük-Denizlispor
20.30 Antalyaspor-Konyaspor
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği
20.30 Göztepe-Beşiktaş
20.30 Kayserispor-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Y.Malatyaspor
BAY: BB.Erzurumspor

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