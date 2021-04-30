Maçlar aynı gün aynı saatte

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve düşme hattında heyecan tüm hızıyla sürerken,Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu açıklamaya göre; 40, 41 ve 42. hafta müsabakaları 8-11-15 Mayıs'ta aynı gün ve saatte oynanacak. Zirveyi çok yakından ilgilendirenÖte yandan TFF, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 2021-22 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini de belirledi. Karara göre; Süper Lig ve 1. Lig;Süper Lig, 23 Mayıs 2022'de sona ererken, TFF 1. Lig'in normal sezonu 15 Mayıs 2022'de tamamlanacak.20.30 BŞB Erzurumspor-Kasımpaşa20.30 Sivasspor-Başakşehir20.30 Kayserispor-Gaziantep FK20.30 Ç.Rizespor-Y.Malatya20.30 Hatayspor-Denizlispor20.30 F.Karagümrük-Gençlerbirliği20.30 Göztepe-Konyaspor20.30 Trabzonspor-Antalyaspor20.30 Ankaragücü-Fenerbahçe20.30 Galatasaray-Beşiktaş20.30 A.Alanyaspor-BŞB Erzurum20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü20.30 Başakşehir-Kayserispor20.30 Gaziantep FK-Ç.Rizespor20.30 Y.Malatyaspor-Hatayspor20.30 Gençlerbirliği-Göztepe20.30 Konyaspor-Trabzonspor20.30 Denizlispor-Galatasaray20.30 Fenerbahçe-Sivasspor20.30 Beşiktaş-F.Karagümrük20.30 Ankaragücü-A.Alanyaspor20.30 Sivasspor-Kasımpaşa20.30 Ç.Rizespor-Başakşehir20.30 Hatayspor-Gaziantep FK20.30 F.Karagümrük-Denizlispor20.30 Antalyaspor-Konyaspor20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği20.30 Göztepe-Beşiktaş20.30 Kayserispor-Fenerbahçe20.30 Galatasaray-Y.Malatyaspor