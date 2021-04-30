Maçlar aynı gün aynı saatte

Ligde son 3 haftanın programı açıklanırken, karşılaşmalar 8-11-15 Mayıs’ta aynı anda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisi de 8 Mayıs Cumartesi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve düşme hattında heyecan tüm hızıyla sürerken, sezonun son 3 haftasınınprogramı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu açıklamaya göre; 40, 41 ve 42. hafta müsabakaları 8-11-15 Mayıs'ta aynı gün ve saatte oynanacak. Zirveyi çok yakından ilgilendiren 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesigünü 20.30'da start alacak.
YENİ SEZON 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Öte yandan TFF, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 2021-22 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini de belirledi. Karara göre; Süper Lig ve 1. Lig; 13, 14, 15 ve16 Ağustos tarihlerinde oynanacakkarşılaşmalarla start alacak. Süper Lig, 23 Mayıs 2022'de sona ererken, TFF 1. Lig'in normal sezonu 15 Mayıs 2022'de tamamlanacak. ZiraatTürkiye Kupası sezon planlamaları isedaha sonra ilan edilecek.