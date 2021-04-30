Menemenspor kurtuluş peşinde

TFF 1'inci Lig'de kritik maçlar yarın başlıyor. İzmir ekibi Menemenspor, bu hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkıyor. Menemenspor, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde ligde kalmayı garantileyecek. Menemenspor, yenilmesi durumunda ise rakibi Akhisarspor'un Giresunspor deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Ümit Karan, Ankara'da tam kadro mücadele edeceklerini söyledi. Mutlaka sahadan puan ya da puanlarla ayrılmaları gerektiğini ifade eden Karan, "Biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Akhisarspor'un alacağı sonuca odaklanmadan önce biz istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız. Ben takımıma inanıyorum, stresli bir sezon geçiriyoruz. Ancak tünelin sonundaki ışığı da görebiliyoruz" dedi.