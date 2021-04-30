Mesut Özil sürprizi

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar Alanyaspor maçında forma giyemedi. 4Mart'taki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan MesutÖzil sahaya ilk 11'de başladı ve 8 hafta aradan sonrakadroda yer buldu. Ancak yine beklenen futbolu ortaya koyamadı ve 65. dakikada da yerini Osayi'ye bıraktı.
NE YAPTI?
Mesut oyunda kaldığı süre içerisinde hiç şut atamazken, isabetli orta yapamadı. Yüzde 80 pas isabet oranı yakalayan yıldız futbolcu, 1 de ikili mücadele kazandı.
SERDAR'LA SİNAN ARASINDA GERİLİM
Uzun süre 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe'de oyunun son bölümünde yorgunluk had safhaya çıkarken uçup giden iki puanının etkisiyle sinirler iyice gerildi. Uzatma dakikalarında Alanyaspor'un geliştirdiği bir atak sonrasında Serdar Aziz'le Sinan Gümüş arasında tartışma çıktı. İkili birbirinin üzerine yürürken, araya giren Gustavo olayın daha da büyümesini önledi.
SORULARA YANIT YOK!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı büyük bir heyecan içerisinde takip etti. Koç, maç biter bitmez stattan ayrıldı ve basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.
'HERKES BİR YERLERE YAMANMAK İSTİYOR'
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, büyük takımların Anadolu kulüpleri özelinde eleştirileri olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Herkes bir yerlereyamanmak istiyor, bunlar bitmez. Türk futbolunda en büyük handikapımız budur. Herkes kazanmak için ve para kazanmak için oynar. Galibiyet parası önemli. Birtakım hedefe ulaşamayınca bunlarıçıkaracak, yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş böyle gidiyor" ifadelerini kullandı.