Mesut Özil sürprizi

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar Alanyaspor maçında forma giyemedi.Ancak yine beklenen futbolu ortaya koyamadı ve 65. dakikada da yerini Osayi'ye bıraktı.Mesut oyunda kaldığı süre içerisinde hiç şut atamazken, isabetli orta yapamadı. Yüzde 80 pas isabet oranı yakalayan yıldız futbolcu, 1 de ikili mücadele kazandı.Uzun süre 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe'de oyunun son bölümünde yorgunluk had safhaya çıkarken uçup giden iki puanının etkisiyle sinirler iyice gerildi. Uzatma dakikalarında Alanyaspor'un geliştirdiği bir atak sonrasında Serdar Aziz'le Sinan Gümüş arasında tartışma çıktı. İkili birbirinin üzerine yürürken, araya giren Gustavo olayın daha da büyümesini önledi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı büyük bir heyecan içerisinde takip etti. Koç, maç biter bitmez stattan ayrıldı ve basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, büyük takımların Anadolu kulüpleri özelinde eleştirileri olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu,Türk futbolunda en büyük handikapımız budur. Herkes kazanmak için ve para kazanmak için oynar.Böyle gelmiş böyle gidiyor" ifadelerini kullandı.