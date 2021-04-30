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Giriş Tarihi: 30.4.2021 21:13

Millilerin Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

AA
Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

'nın 2023 FIFA Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Milliler, H Grubu'nda Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile mücadele edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde milli takımın Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile H Grubu'nda yer aldığı belirtildi.

Elemelerde ay-yıldızlıların yer aldığı grubu değerlendiren A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Grubumuzda çok güçlü rakiplerimiz var. Buna karşın amacımız iyi futbol oynamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Son maçlarımızda yükselen bir grafiğimiz var. Bunu Dünya Kupası elemelerinde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde 51 takım 9 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. En iyi 3 grup ikincisi ise play-off ikinci turunda yer alacak. Diğer 6 grup ikincisi ise play-off ilk turunda tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Rakiplerini eleyen 3 ekip, play-off ikinci turunda bulunan takımlarla yine tek maç eleme usulüne göre kozlarını paylaşacak. Bu aşamada rakiplerini saf dışı bırakan 3 takımdan eleme ve play-off 2. tur sonunda en iyi sıralama puanına sahip 2 ekip, Dünya Kupası bileti alacak. Diğer ekip ise konfederasyonlar arası eleme oynayacak.

Bu yıl eylül ayında başlayacak eleme maçları, Eylül 2022'de tamamlanacak.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İsveç, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Gürcistan

B Grubu: İspanya, İskoçya, Ukrayna, Macaristan, Faroe Adaları

C Grubu: Hollanda, İzlanda, Çekya, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi

D Grubu: İngiltere, Avusturya, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, Lüksemburg

E Grubu: Danimarka, Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Malta, Karadağ

F Grubu: Norveç, Belçika, Polonya, Arnavutluk, Kosova, Ermenistan

G Grubu: İtalya, İsviçre, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Litvanya

H Grubu: Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail, Türkiye, Bulgaristan

I Grubu: Fransa, Galler, Slovenya, Yunanistan, Kazakistan, Estonya

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Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
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