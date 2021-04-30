PSG'ye Kylian Mbappe'den kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG ile Manchester City arasında hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncunun baldır bölgesinden sakatlık yaşadığı ve yarın ligde Lens karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Son 4 haftasına girilen Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde PSG, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 8, Fransa Kupası'nda ise 4 gole imza atan Mbappe'nin, Manchester City ile PSG arasında 4 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında görev alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.