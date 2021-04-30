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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Şaşkınlıkla karşıladım!

MEHMET ÖZCAN
Şaşkınlıkla karşıladım!

’nun PFDK’ya sevk edilmemesini “’a sorun” ifadesiyle değerlendiren Fatih Terim’e TFF jet bir şekilde cevap verdi. İmparator’un karşılığı ise daha sert oldu

Çaykur Rize maçından sonra yaşanan gerilim nedeniyle 2 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa analisti ile kavga eden F.Bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmemesi yönündeki bir soruya, "Mehmet Baykan'a sorun" yanıtını vermişti. Bunun üzerine TFF resmi sitesinden, "Olayların başlangıcı her iki müsabakada da benzer nitelik taşımasına karşın, olayların devamında küfür içerikli hakaretler söz konusu olup bu eylem nedeniyle yapılan disiplin işlemi farklılık arz etmektedir" açıklamasını yaptı. Terim de sosyal medya hesabından çok sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı:

FEDERASYONU TEBRİK EDİYORUM!
"TFF'nin verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, gerekli aydınlatılma yapıldı. Bu vesileyle Rizespor maçındaki tartışmanın 'yanlış' yansıtıldığını öğrenmiş olduk. Bu noktada, Türkiye'de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü TFF'yi tebrik ediyorum. Hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını bir kez daha açıkça göstermiştir. Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum."

BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN
Ya TFF ya GSGM!
Mehmet Baykan'ın TFF yönetiminde görev yapmaması gerekir. Çünkü TFF seçimle işbaşına geliyor. Sayın Baykan, TFF'ye girdiğinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü makamına vekaleten bakıyordu. Sonra bu göreve asaleten atandı. Baykan, etik anlamında Gençlik ve Spor Müdürü olarak TFF yönetimi içinde yer almamalıdır. Ayrıca geçen sene Trabzon medyası, kaybedilen tartışmalı şampiyonluk sonrası manşetlerinde birçok insanı hedefe taşırken, Baykan'a da yer vermşiti. TFF'nin ya da kurullarının yaptığı yaptırımlarda alınan kararlara etki edyiorsa bu yakışıksız olur. Geçen sezon Baykan'la ilgili rahatsızlığını Fenerbahçe de dile getirmişti. Terim'in, 'TFF'nin içinde hiçbir bilgi gizli kalmıyor' söylemi var. Terim, bilgi sahibi olmadan fikir yürütmez. Hatta Baykan'nı hakem dünyası ile sıkıntılı olduğu iddiaları da var. Sonuçta Baykan ya genel müdürlük makamında otursun ya da istifa edip TFF görevinde kalsın.

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