Çaykur Rize maçından sonra yaşanan gerilim nedeniyle 2 maç ceza alanKasımpaşa analisti ile kavga eden F.Bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmemesi yönündeki bir soruya, "Mehmet Baykan'a sorun" yanıtını vermişti. Bunun üzerine TFF resmi sitesinden,açıklamasını yaptı."TFF'nin verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, gerekli aydınlatılma yapıldı.Bu noktada, Türkiye'de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü TFF'yi tebrik ediyorum. Hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması,Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum."Ya TFF ya GSGM!Baykan'ın TFF yönetiminde görev yapmaması gerekir. Çünkü TFF seçimle işbaşına geliyor. Sayın Baykan, TFF'ye girdiğinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü makamına vekaleten bakıyordu. Sonra bu göreve asaleten atandı.Ayrıca geçen sene Trabzon medyası, kaybedilen tartışmalı şampiyonluk sonrası manşetlerinde birçok insanı hedefe taşırken, Baykan'a da yer vermşiti. TFF'nin ya da kurullarının yaptığı yaptırımlarda alınan kararlara etki edyiorsa bu yakışıksız olur. Geçen sezon Baykan'la ilgili rahatsızlığını Fenerbahçe de dile getirmişti. Terim'in,söylemi var. Terim, bilgi sahibi olmadan fikir yürütmez. Hatta Baykan'nı hakem dünyası ile sıkıntılı olduğu iddiaları da var. Sonuçta Baykan ya genel müdürlük makamında otursun ya da istifa edip TFF görevinde kalsın.