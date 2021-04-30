Şehir altın buldu

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, şampiyonluk yarışı kadar düşme hattı da birbirinden kritik karşılaşmalara sahne oluyor.Geçen hafta Gaziantep FK'yı geçerek moral bulan Yılmaz Vural yönetimindeki Erzurum, mücadeleye hızlı başladı. 5. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşta18'de Ricardo Gomes'i ceza alanına girmek üzereyken düşürenoyundan atılırken, 10 kişi kalan Başakşehir mücadeleden vazgeçmedi. Önce 58'de kazanılan penaltıdaayağından eşitliği sağlayan Başakşehir,ile fileleri havalandırıp altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.KENARDA büyük bir stres yaşayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçta kırılma anının penaltı olduğunu söyledi. Rakip 10 kişi kalınca tempolarının düştüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde kalmak için 45 puan yapmak şimdi daha zorlaştı ama ben bu çocuklara inanıyorum. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak zorundayız" diye konuştu