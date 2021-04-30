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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Şehir altın buldu

Şehir altın buldu

Altı puan değerindeki maçta Başakşehir, deplasmanında 1-0 geriye düştü. Ardından Epureanu atıldı. 10 kişi kalan turuncu-lacivertliler, pes etmeyip Chadli (pen.) ve Gulbrandsen’in golleriyle kazanarak ligde nefes aldı

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, şampiyonluk yarışı kadar düşme hattı da birbirinden kritik karşılaşmalara sahne oluyor. Dün ateşten uzaklaşmaya çalışan iki ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir'in kozlarını paylaştığı maçta gülen İstanbul temsilcisi oldu. Geçen hafta Gaziantep FK'yı geçerek moral bulan Yılmaz Vural yönetimindeki Erzurum, mücadeleye hızlı başladı. 5. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah Başsan ağları sarstı: 1-0. 18'de Ricardo Gomes'i ceza alanına girmek üzereyken düşüren Epureanu direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, 10 kişi kalan Başakşehir mücadeleden vazgeçmedi. Önce 58'de kazanılan penaltıda Nacer Chadli'nin ayağından eşitliği sağlayan Başakşehir, 84'te Gulbrandsen ile fileleri havalandırıp altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

YILMAZ VURAL: BU TAKIMA GÜVENİYORUM
KENARDA büyük bir stres yaşayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçta kırılma anının penaltı olduğunu söyledi. Rakip 10 kişi kalınca tempolarının düştüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde kalmak için 45 puan yapmak şimdi daha zorlaştı ama ben bu çocuklara inanıyorum. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak zorundayız" diye konuştu

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