Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı! Gökhan Töre...

Beşiktaş'ın zorlu müsabaka öncesinde kadrosu açıklandı. Resmi siteden yapılan bilgilendirmede Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Hasic'in kadroda olmadığı ifade edildi. Çarşamba akşamı oynanan Rizespor karşılaşmasında 1 gol atan ve 3-2'lik galibiyete katkı sağlayan Gökhan Töre ise maçı yarıda bırakmıştı.