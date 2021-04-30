Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı! Gökhan Töre...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, yarın (1 Mayıs Cumartesi) evinde Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın zorlu müsabaka öncesinde kadrosu açıklandı. Resmi siteden yapılan bilgilendirmede Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Hasic'in kadroda olmadığı ifade edildi. Çarşamba akşamı oynanan Rizespor karşılaşmasında 1 gol atan ve 3-2'lik galibiyete katkı sağlayan Gökhan Töre ise maçı yarıda bırakmıştı.
Sakatlığı sebebiyle müsabakaya devam edemeyen Töre, Hatayspor karşılaşmasının kadrosuna alındı. Deneyimli oyuncunun oynamayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu...