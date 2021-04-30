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Giriş Tarihi: 30.4.2021 19:15 Son Güncelleme: 30.4.2021 19:15

Son dakika: 'ın kadrosu açıklandı! Gökhan Töre...

Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı! Gökhan Töre...

'in 39. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek olan 'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden , , Oğuzhan Özyakup ve Hasic kadroda yer almazken, Gökhan Töre ise kadroya alındı. Rizespor maçını sakatlığı sebebiyle tamamlayamayan Töre'nin Hatayspor karşısında forma giyip giyemeyeceği ise netleşmedi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, yarın (1 Mayıs Cumartesi) evinde Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın zorlu müsabaka öncesinde kadrosu açıklandı. Resmi siteden yapılan bilgilendirmede Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Hasic'in kadroda olmadığı ifade edildi. Çarşamba akşamı oynanan Rizespor karşılaşmasında 1 gol atan ve 3-2'lik galibiyete katkı sağlayan Gökhan Töre ise maçı yarıda bırakmıştı.

Sakatlığı sebebiyle müsabakaya devam edemeyen Töre, Hatayspor karşılaşmasının kadrosuna alındı. Deneyimli oyuncunun oynamayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu...

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Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı! Gökhan Töre...
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