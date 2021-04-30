Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan Alanyasporlu Salih Uçan'a 3 yıllık teklif! Sözleşmesi bitiyor...
Giriş Tarihi: 30.4.2021 18:41 Son Güncelleme: 30.4.2021 18:43

Son dakika: 'tan Alanyasporlu Salih Uçan'a 3 yıllık teklif! Sözleşmesi bitiyor...

Son dakika: Beşiktaş'tan Alanyasporlu Salih Uçan'a 3 yıllık teklif! Sözleşmesi bitiyor...

Son dakika... 'de liderlik koltuğunda oturan , bir yandan şampiyonluk ipini göğüslemek isterken bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyon olunması halinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan Alanyaspor'lu Salih Uçan'a teklif yaptı. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuya 3 yıllık kontrat önerildi. İşte son dakika Beşiktaş haberininin detayları...

Son dakika... Süper Lig'de Rizespor'u yenerek Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer alan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar, 1 Mayıs Cumartesi günü Hatayspor'la oynayacağı karşılaşmaya odaklanırken son dakika Beşiktaş haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. A Spor'un Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'taki son durumu değerlendirirken transfer çalışmalarına da değindi.

SALİH UÇAN'A 3 YILLIK TEKLİF

Beşiktaş'ın Salih Uçan'a 3 yıllık teklif yaptığını ifade eden Dikme, Gökhan Töre'nin son durumu ve Hatayspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı takımdaki gelişmeleri aktardı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim Salih Uçan'a 3 senelik kontrat önerdi. Salih Uçan'ın Alanyaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitecek.

Siyah-beyazlılar 3 yıllık sözleşme önerdi ancak deneyimli oyuncuya Türkiye'de başka teklifler de var. Salih'e Türkiye'den 2 takımın yanı sıra Almanya Bundesliga'dan da bazı takımların ilgisi var.

Ben hem Beşiktaş tarafıyla hem de oyuncu tarafıyla konuştum, henüz bitti bu transfer diyeceğimiz bir durum yok. Ancak görüşmelerin başladığını ve Salih Uçan için bir atak olduğunu söyleyebilirim.

GÖKHAN TÖRE'NİN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ın gündemi şampiyonluk. 7 puan alınması durumunda şampiyonluk gelecek. Siyah-beyazlılarda gözler Hatayspor karşılaşmasında.

Gökhan Töre'nin maç kadrosunda olmasını bekliyoruz. İlk 11 tamamen Gökhan Töre'nin durumuna bağlı olacak. Adelesinde bir problem olduğunu biliyoruz. Riske edilecek mi bilmiyoruz, yarın netleşecek son durumu. Maç kadrosunda olacak ama ilk 11 mi yedekler arasında mı olur emin değiliz.

Gökhan Töre forvette oynarsa forvette kanatta N'Koudou olacak ancak Gökhan olmazsa tek seçenek Larin kalıyor. Larin henüz hazır değil, son oynanan Rizespor karşılaşmasında adelesininde şikayet ediyordu Sergen Yalçın'a.

Aboubakar Hatayspor karşılaşmasında kesin olarak forma giyemeyecek. Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.

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