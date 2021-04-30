Son dakika: Fenerbahçe hala yarışın için de mi? Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Hatalı kararlar..."

"BU BERABERLİK FENERBAHÇE'Yİ YARIŞIN İÇİNDE TUTTU"

Dün akşamın Fenerbahçe açısından pozitif tarafı, teslim olmayan, maçın son dakikasına kadar mücadelesine devam eden ve her şeye rağmen kazanma ümidini kaybetmeyen bir takım görüntüsü vermesiydi. Ümitleri bir ileriye taşımak açısından elbette 1 puan çok şey vadetmiyor gibi görünebilir ama hâlâ bir şekilde matematiksel olarak bu beraberlik Fenerbahçe'yi bu yarışın içinde tuttu.