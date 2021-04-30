Son dakika: Fenerbahçe hala yarışın için de mi? Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Hatalı kararlar..."

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 73 puana ulaşan Sarı-lacivertliler, 78 puanlı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. SABAH yazarları, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Ali Gültiken Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendirirken teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında da flaş ifadelerde bulundu.
GÜRCAN BİLGİÇ: KAYBEDERKEN, KAZANMAK!
Tamamen rakibin üzerine kurulmuş taktiklerle sahadaydı iki takım da. Kalelerine yakın noktalardan faulden kaçınarak oynamaları öğütlenmişti oyunculara. Önde baskı vazgeçilmez; hataya zorlayın emrini yerine getiriyorlar. Alanyaspor bu kurguda daha başarılı. Küçük üçgenler ile çabuk kırdılar baskıyı. Hızlı oyuncularını defans arkasına kaçırdılar. Fenerbahçe dikine koşular denedi, Mesut'un paslarına güvenerek.
Çok daha pozisyonlu ve tempolu geçmesi beklenirken, kontrolün önde olduğu, fırsatların arandığı, ceza alanlarının korumalı alan ilan edilip, şutlarla golün planlandığı bir maça dönüştü.
"MESUT ÖZİL SÜRPRİZDİ!
Mesut Özil'in, cezalı İrfan Can pozisyonuna geçmesi herkes için sürprizdi. Büyük oyuncusunun, ekstra yeteneğine bir golün sığabileceğini düşündü Emre Belözoğlu. Kritik bir yerden kazanılan frikik veya kalabalığı aşacak bir ara pas. İki fırsat yakaladı Mesut. İlkinde çok önemli bir kademe vardı, ikincisi "penaltı" oldu ama Valencia ofsayta takıldı.
11'e 11 oynanırken, Fenerbahçe üç puana kafayı takmıştı. Ama Gökhan Gönül kendi hatasından doğan kırmızıya takılınca, birden bire beraberlik de iyi sonuç haline geliverdi. Eksilmek, Ozan'ın orta sahadan ayrılması, mecburi Gustavo değişikliğini peşinden getirdi. 65'te gelen Mesut- Osayi değişikliği ile bir "enerji" nakli daha yaptılar.
Bir kişi eksikken kendi sahasında beklemeden, rakibi kendi sahasında tutarak ve uzun pasa zorlayarak oynadı Fenerbahçe. Buna rağmen direklerinde patlayan iki müthiş şut vardı.
Rakipleri kazanmışken, "kaybetmeyelim" düşüncesine geçmek doğru bir strateji mi? Ali Koç, "Son altı maçta bir beraberlik hakkımız var" derken, rakiplerinin puan kaybedebileceğinin altını çizdi. Zirve ile fark beşe çıksa da kalan maçların kendi hikâyelerinde, "herkes kazanır" yok.
Sergen Yalçın'ın kazandığı maç sonrasında bile hakemi, bir sonra karşılaşacağı rakibi konuşmasının nedeni de bu. Bir tarafın kaybedebileceğini biliyor, hesaplıyor. Kaybettiği anda da ayağa kalkamayacağını düşünüyor. Önümüzde bunun doğru olup-olmadığını göreceğimiz 4 gün var.
ALİ GÜLTİKEN: KIRMIZI KIRILMA NOKTASI OLDU
Geriden gelip zirveyi yakalama mücadelesi yapmak kolay değil. Baskıya rağmen Fenerbahçe, maça etkili başladı. Gökhan atılana kadar da bütün oyunu kontrol etti, istediği gibi de oynadı.
Bu tür kredisi olmayan maçlarda bireysel hatalara yer yok. Gökhan'ın önce topu kaptırarak yaptığı hata ve sonrasında bunu telafi etme adına rakibini düşürüp kırmızı kartla oyundan atılması Fenerbahçe adına dün akşamın kırılma noktası oldu.
"EKSİK OLMASINA RAĞMEN İYİ DE OYNADI"
Buna rağmen oyunun 60. dakikasına kadar Fenerbahçe, rakip sahada oynama ısrarından vazgeçmedi. Eksik olmasına rağmen iyi de oynadı. Fakat beklendiği gibi 60. dakikadan sonra eksik kalmanın verdiği zafiyet oyunu Alanyaspor'a çevirdi.
Skor olarak değil ama topa sahip olma açısından Alanyaspor, bu avantajı kullandı. Gole de çok yaklaştı. Direkten dönen 3 top Alanyaspor adına üzücü ama Fenerbahçe adına bir o kadar sevindirici oldu.
"BU BERABERLİK FENERBAHÇE'Yİ YARIŞIN İÇİNDE TUTTU"
Dün akşamın Fenerbahçe açısından pozitif tarafı, teslim olmayan, maçın son dakikasına kadar mücadelesine devam eden ve her şeye rağmen kazanma ümidini kaybetmeyen bir takım görüntüsü vermesiydi. Ümitleri bir ileriye taşımak açısından elbette 1 puan çok şey vadetmiyor gibi görünebilir ama hâlâ bir şekilde matematiksel olarak bu beraberlik Fenerbahçe'yi bu yarışın içinde tuttu.
Oyunu zorlayan, her şeyini sahaya yansıtan birçok oyuncu gördük. Pelkas'ın, Valencia'nın, Sosa'nın, Caner'in kazanma adına gayretleri, Szalai ve Serdar'ın savunmadaki cansiperane direnişleri takdiri hak etti. Ligin son haftalarında olmasa alkışlanacak bir performansın final noktasında bir puanla bitirilmesinin üzüntüsü dün akşamın bir diğer fotoğrafıydı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: ONUR MÜCADELESİ
Dün geceki önemli maçın, seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını tahmin ediyordum. Ama yanılmışım. Beklediğim kalitede olmadı. Emre Belözoğlu'nun sürprizi Mesut Özil ile başlamak oldu. F.Bahçe kadro yapısı itibariyle, daha çok pas oyunuyla sahaya yayılıyordu. Ancak üretkenlik sağlayamıyordu.
Alanyaspor ise kopuk kopuk ama çabuk ve dikine ataklar deniyordu. Onların da pozisyon sıkıntısı vardı. F.Bahçe'nin sezon başından beri gideremediği bir rahatsızlığı var. Kazandıkları korner sonraları veya çok adamlı hücum girişimlerinde üçüncü bölgede kaybettikleri toplardan sonra geniş alanda az adamla yakalanıyorlardı. Dün de önce böyle bir tehlikeyi hasarsız atlattılar. Ama ikincisinde Gökhan Gönül, Davidson'u düşürüp kırmızı kart gördü.
"EMRE BELÖZOĞLU'NUN HATALI DEĞİŞİKLİĞİ..."
İkinci yarı F.Bahçe'yi zorluklar bekliyordu. İkinci devredeki Emre Belözoğlu'nun hatalı değişikliğini görünce 'F.Bahçe buradan puan çıkaramaz' diye düşündüm. Niye diye sorarsanız, Mert Hakan'ın yerine Gustavo girmişti. Gustavo, Sosa ve hazır olmayan Mesut bir aradaydı. Üstelik de sayısal eksiklik varken… Ancak Alanyaspor kendileri için elverişli ortamı değerlendiremedi.
İkinci devre çok güzel iki şutları direkten döndü, bir tane de Davidson kaçırdı. Bana göre F.Bahçeli futbolcular bir onur mücadelesi vererek 10 kişi ile mahkum futbol oynamadan 90 dakikayı 1 puanla ve de daha da önemlisi ikinciliği koruyarak bitirdiler.
F.Bahçe'de en çok, müthiş bir direnç gösteren Ozan'ı beğendim. Kaleci Harun hem iyi oynadı hem de son maçtan ders almış ki hiç kısa top kullanmadı. Sahanın yıldızı Alanya'dan Juanfran'dı. Yaşar Kemal Uğurlu iyi maç yönetti. Gökhan'ın kırmızısı doğru ve bariz gol şansı vardı. Zaten hareketin şiddeti dahi kırmızıyı gerektiriyordu.