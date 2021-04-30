Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı! Marcelo Saracchi, Etebo, Şener Özbayraklı, Martin Linnes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın sözleşmelerinin uzatılması gündemde. Galatasaray yaz transfer dönemi için Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı ile ilgileniyor. İşte sürpriz transfer iddiasının ayrıntıları...
Güney Amerika basını Gremio'nun Douglas Costa'yı transfer etmek istediğini fakat bu transferde Galatasaray gibi bir engelin önlerinde olduğunu ifade etti. Futbola Gremio altyapısında başlayan Douglas Costa, buradan Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e transfer olup burada yıldızını parlatmıştı.
Shakhtar'da oynadığı müthiş futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Douglas Costa, 2015 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Daha sonra iki kez Juventus'a kiralanan Douglas Costa, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele etti. Bayern Münih'in geniş kadrosunda şans bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız bu sezon Bundesliga'da 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Douglas Costa'nın kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse Onyekuru'nun bonservisi alınmayacak. Fenerbahçe derbilerinin yıldızı Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a kiralanmıştı.
Douglas Costa, sık sık Türkiye'de tatil yapıyor. Brezilyalı yıldız daha önce de model sevgilisi Nathalıa Felix ile Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.
YETİŞTİĞİ KULÜP GREMİO ÇOK İSTİYOR!
Güney Amerika'da yayın yapan Mınha Torcida gazetesinin haberine göre Brezilyalı Douglas Costa için Gremio çok istekli. Gremio, oyuncunun maaşını karşılama konusunda problemler yaşarken haberde Douglas Costa'ya Avrupa'dan tekliflerin olduğu da ifade edildi.
GALATASARAY, ATLETİCO MADRİD VE WOLVERHAMPTON İSTİYOR!
Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalama ihtimali düşük olan Douglas Costa'yı Gremio'nun dışında Galatasaray, EY Atletico Madrid ve Premier Lig ekiplerinden Wolwerhampton da istiyor. Aynı şekilde Körfez ülkelerinden de Douglas Costa'ya talipler var.
ÜLKESİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR!
Haberde yer alan detaya göre Bayern Münih'in yıldızı Douglas Costa, Gremio'ya geri dönmek istiyor.
SENELİK MAAŞI 6 MİLYON EURO!
Galatasaray, Atletico Madrid ve Gremiro'nun transfer etmek için çaba harcadığı Douglas Costa, Juventus'ta yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun 5 milyon € garanti ücret aldığı biliniyor. Kolombiyalı golcünün ardından Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera takımda en çok maaş alan isimler.
GALATASARAY'DA YENİ SEZONA YENİ KADRO!
Sarı kırmızılılarda yeni sezon kadrosu değişiyor. Fatih Terim'in onayı doğrultusunda Şener Özbayraklı, Martin Linnes ile yollar ayrılacak. Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi ve Premier Lig'den gelen Etebo'nun kiralık sözleşmeri uzatılmayacak.
Sonradan oyuna girdiği maçlarda sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken Emre Akbaba'nın sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Emre Akbaba, Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna girip takımına 4 puan kazandırdı.
ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ DE UZATILACAK
Galatasaray'da Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kaptan Arda Turan'ın da sözleşmesi uzatılacak. Özellikle sezonun ilk yarısında takıma büyük katkı veren Arda Turan, takımı ateşleyen güç olarak dikkat çekiyor.