SON DAKİKA: GALATASARAY İÇİN SÜRPRİZ DOUGLAS COSTA İDDİASI!

Güney Amerika basını Gremio'nun Douglas Costa'yı transfer etmek istediğini fakat bu transferde Galatasaray gibi bir engelin önlerinde olduğunu ifade etti. Futbola Gremio altyapısında başlayan Douglas Costa, buradan Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e transfer olup burada yıldızını parlatmıştı.