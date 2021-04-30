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Giriş Tarihi: 30.4.2021 10:57 Son Güncelleme: 30.4.2021 11:09

: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. yönetiminde bir yandan şampiyonluk yolunda umutlarını devam ettiren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi! Sezon sonunda Henry Onyekuru'nun bonservisini almayı düşünmeyen Galatasaray, kanat transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

... Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı! Marcelo Saracchi, Etebo, Şener Özbayraklı, Martin Linnes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın sözleşmelerinin uzatılması gündemde. Galatasaray yaz transfer dönemi için Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı ile ilgileniyor. İşte sürpriz transfer iddiasının ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

SON DAKİKA: GALATASARAY İÇİN SÜRPRİZ DOUGLAS COSTA İDDİASI!

Güney Amerika basını Gremio'nun 'yı transfer etmek istediğini fakat bu transferde Galatasaray gibi bir engelin önlerinde olduğunu ifade etti. Futbola Gremio altyapısında başlayan Douglas Costa, buradan Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e transfer olup burada yıldızını parlatmıştı.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

Shakhtar'da oynadığı müthiş futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken , 2015 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Daha sonra iki kez Juventus'a kiralanan Douglas Costa, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele etti. Bayern Münih'in geniş kadrosunda şans bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız bu sezon Bundesliga'da 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

'nın kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse Onyekuru'nun bonservisi alınmayacak. Fenerbahçe derbilerinin yıldızı Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a kiralanmıştı.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

, sık sık Türkiye'de tatil yapıyor. Brezilyalı yıldız daha önce de model sevgilisi Nathalıa Felix ile Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

YETİŞTİĞİ KULÜP GREMİO ÇOK İSTİYOR!

Güney Amerika'da yayın yapan Mınha Torcida gazetesinin haberine göre Brezilyalı için Gremio çok istekli. Gremio, oyuncunun maaşını karşılama konusunda problemler yaşarken haberde Douglas Costa'ya Avrupa'dan tekliflerin olduğu da ifade edildi.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

GALATASARAY, ATLETİCO MADRİD VE WOLVERHAMPTON İSTİYOR!

Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalama ihtimali düşük olan 'yı Gremio'nun dışında Galatasaray, EY Atletico Madrid ve Premier Lig ekiplerinden Wolwerhampton da istiyor. Aynı şekilde Körfez ülkelerinden de Douglas Costa'ya talipler var.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

ÜLKESİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR!

Haberde yer alan detaya göre Bayern Münih'in yıldızı , Gremio'ya geri dönmek istiyor.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

SENELİK MAAŞI 6 MİLYON EURO!

Galatasaray, Atletico Madrid ve Gremiro'nun transfer etmek için çaba harcadığı , Juventus'ta yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun 5 milyon € garanti ücret aldığı biliniyor. Kolombiyalı golcünün ardından Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera takımda en çok maaş alan isimler.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

GALATASARAY'DA YENİ SEZONA YENİ KADRO!

Sarı kırmızılılarda yeni sezon kadrosu değişiyor. 'in onayı doğrultusunda Şener Özbayraklı, Martin Linnes ile yollar ayrılacak. Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi ve Premier Lig'den gelen Etebo'nun kiralık sözleşmeri uzatılmayacak.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

Sonradan oyuna girdiği maçlarda sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken Emre Akbaba'nın sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Emre Akbaba, Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna girip takımına 4 puan kazandırdı.

Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...

ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ DE UZATILACAK

Galatasaray'da 'in isteği doğrultusunda kaptan Arda Turan'ın da sözleşmesi uzatılacak. Özellikle sezonun ilk yarısında takıma büyük katkı veren Arda Turan, takımı ateşleyen güç olarak dikkat çekiyor.

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Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Türkiye'yi çok seviyor tatil fotoğrafları olay olmuştu...
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