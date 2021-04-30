Son dakika... Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Fenerbahçe kollanıyor Beşiktaş FIFA'ya başvurmalı'

Şu hafta Beşiktaş'ın Hatayspor maçını, Beşiktaş'ın talebine rağmen 1 gün ertelemeyip, Fenerbahçe'ye 2 gün daha fazla dinlenme fırsatı veren fikstür yayınlamak ne demek? O maçların hakemlerinin bunun ne anlama geldiğini anlamayacak mı? Bu TFF Fenerbahçeli, biz de ona göre davranalım demeyecekler mi?

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