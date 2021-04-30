Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Beşiktaş ezeli rakipleri Galatasaray'a 6, Fenerbahçe'ye ise 5 puan fark attı ve zirvede yer alıyor. Şampiyonluk yarışı kadar gündemdeki bir başka konu da Beşiktaş'ın fikstüre olan isyanıydı. TFF'nin adaletsiz bir maç takvimi ayarladığını ifade eden siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF'yi topa tutmuştu.
Usta gazeteci Hıncal Uluç da A Spor'da yayınlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında TFF'yi sert bir dille eleştirdi. Fenerbahçe'nin TFF tarafından açık açık kollandığını belirten Uluç, Beşiktaş'ın FIFA'ya başvurması gerektiğini dile getirdi.
İşte Hıncal Uluç'un değerlendirmeleri...
Beşiktaş bu 5 puanlık farkı hak edecek futbol sergilemiyor. Şansı var. Geri kalan maçlarda ne olur, ne biter, Allah bilir. Hele bir takım şeyler de dönerse bilemeyiz.
Şu hafta Beşiktaş'ın Hatayspor maçını, Beşiktaş'ın talebine rağmen 1 gün ertelemeyip, Fenerbahçe'ye 2 gün daha fazla dinlenme fırsatı veren fikstür yayınlamak ne demek? O maçların hakemlerinin bunun ne anlama geldiğini anlamayacak mı? Bu TFF Fenerbahçeli, biz de ona göre davranalım demeyecekler mi?
Son dakika... Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Fenerbahçe kollanıyor Beşiktaş FIFA'ya başvurmalı'
Hatayspor ile cumartesi günü oynayacak Beşiktaş. Nefes alalım, maçı pazar gününe alalım dediler ama federasyon kabul etmedi. Beşiktaş ile aynı gün oynayan Galatasaray'ın maçı pazar. Bu sefer aynı gün aynı saate konmuyor.
Beşiktaş'ı boğazından yakalayıp oynatmaya zorluyorlar. Beşiktaş'ın ertesi günü oynayan Fenerbahçe ise pazartesi oynuyor. Beşiktaş'tan 2 gün fazla dinleniyor. Bu nasıl adalet anlayışıdır, bu nasıl eşitliktir, bu nasıl aynı takımlara aynı muamele yapmaktır.
Ey TFF, bu fikstürü öyle ayarla ki Beşiktaş'ın aleyhine olan her şeyi yap deseler ne yapardın Nihat Özdemir? Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderdim, açık seçik tarihler var. Bu maç tarihleri Fenerbahçe'nin nasıl kayrıldığını ortaya koyuyor.
Her şey normal olsa Beşiktaş'a şampiyon bile diyebiliriz. Türkiye'de normal olan ne var? TFF mi normal? MHK mı? Hakemler mi? Hiçbir şey normal değil.
En iyi hakem Cüneyt Çakır. İtirazı olan var mı? İşte çağırdılar Avrupa Şampiyonası'na. Ancak iki tane Cüneyt Çakır var. Avrupa'da başka ligde başka. Bunu söylediğin zaman kötü adam oluyorsun.