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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Son dakikaya kadar devam!

Son dakikaya kadar devam!

, "Daha hiçbir şey bitmedi" dedi ve ekledi: "3 planlı oyun kurmuştuk. Ancak daha 2. plana geçmeden sahada 10 kişi kaldık. Buna rağmen kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık. 11 kişi devam etseydik, topu rakibe fazla vermezdik ve onların zaaflarından faydalanabilirdik" "Şansa inanmam. Her şey nasip, kısmet. Camiaya layık bir şekilde sezonu tamamlayacağız"

Sözlerine Alanyaspor ve hocası Çağdaş Atan'ı tebrik ederek başlayan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, mutlak üç puan almaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıda oyunu oturttuğumuz çok net dakikalar vardı. Maçı kendimize daha yakın görüyordum. 10 kişi kaldıktan sonra da bildiğimiz futbolu sergilemeye çalıştık. Arkadaşlarım ellerinden geldiğince mücadele ettiler, onları tebrik ediyorum. Aslında 3 planlı bir oyun kurmuştuk ancak daha 2. plana geçmeden kırmızı kart gördük."

RAKİPLERE SAYGI DUYUYORUZ
"11 kişi devam etseydik, topu rakibe fazla vermezdik ve onların zaaflarından yararlanabilirdik. Henüz hiçbir şey bitmedi. Son dakikaya kadar bırakmayan Fenerbahçe olarak yolumuza devam edeceğiz. Daha önce de söyledim; şansa inanmam. Her şey nasip, kısmet. Dörtlü zorlu maçımız var. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Hiçbir şey kolay değil. Ancak hepsini kazanmak istiyoruz. Bu camiaya layık bir şekilde sezonu tamamlayacağız."

ATAN: MESUT ÖZİL KARARI CESURCAYDI
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gökhan'ın atılmasının oyunun seyrini değiştirdiğini söyledi. Atan, "11'e 11 oyundan inanılmaz memnun oldum. Derslik bir futbol ortaya koyduk. Büyük bir keyif aldım. Emre hocayı da tebrik ediyorum. Fenerbahçe farklı bir oyun sergiliyor. Mesut'u sahada tutması ilginç ama cesurcaydı. Hakim olan taraf bizdik. Üç tane direkten dönen topumuz var. Sezon başından bu yana bitiricilikte çok çalışmamıza rağmen sorun yaşıyoruz ancak bu konuda elimiz kolumuz bağlı" dedi.

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