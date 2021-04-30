Son dakikaya kadar devam!

Sözlerine Alanyaspor ve hocası Çağdaş Atan'ı tebrik ederek başlayanmutlak üç puan almaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıda oyunu oturttuğumuz çok net dakikalar vardı.10 kişi kaldıktan sonra da bildiğimiz futbolu sergilemeye çalıştık. Arkadaşlarım ellerinden geldiğince mücadele ettiler, onları tebrik ediyorum."11 kişi devam etseydik, topu rakibe fazla vermezdik ve onların zaaflarından yararlanabilirdik. Henüz hiçbir şey bitmedi.Daha önce de söyledim; şansa inanmam. Her şey nasip, kısmet. Dörtlü zorlu maçımız var. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Hiçbir şey kolay değil. Ancak hepsini kazanmak istiyoruz. Bu camiaya layık bir şekilde sezonu tamamlayacağız."Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gökhan'ın atılmasının oyunun seyrini değiştirdiğini söyledi. Atan, "11'e 11 oyundan inanılmaz memnun oldum. Derslik bir futbol ortaya koyduk. Büyük bir keyif aldım. Emre hocayı da tebrik ediyorum. Fenerbahçe farklı bir oyun sergiliyor.Üç tane direkten dönen topumuz var. Sezon başından bu yana bitiricilikte çok çalışmamıza rağmen sorun yaşıyoruz ancak bu konuda elimiz kolumuz bağlı" dedi.