TFF 1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Süper Lig için kıran kırana yarış devam ediyor...

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi nefes kesiyor. Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor 64'er puanla eşit şekilde haftaya girerken, son düzlükten kimin şampiyon çıkacağı merak konusu...
>>TFF 1. LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Play-off'a kalma mücadelesinde ise zirvedeki 3 takım haricinde İstanbulspor yerini garantilerken Mustafa Denizli'nin göreve geldiği Altay da büyük avantaja sahip. Altınordu, Keçiörengücü ve Ümraniyespor da Play-off yarışını sürdürüyor.
Ateş hattında ise daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor lige veda ederken Akhisarspor, Menemenspor, Adanaspor ve Balıkesirspor'un da düşme tehlikesi sürüyor.
TFF 1. Lig'de Cumartesi günü 13.30'daki Eskişehirspor - Bursaspor maçı hariç tüm maçlar saat 16.00'da başlayacak.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.
1 MAYIS CUMARTESİ:
13.30 Eskişehirspor-Bursaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor: Burak Şeker
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: Yasin Kol
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.00 Altınordu-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: Kadir Sağlam
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Emre Malok
16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Koray Gençerler
Bu arada TFF 1. Lig'de play-off maçlarının tarihleri de belli oldu.
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı