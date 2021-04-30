Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Süper Lig için kıran kırana yarış devam ediyor...
Giriş Tarihi: 30.4.2021 15:14 Son Güncelleme: 30.4.2021 15:32

. Lig'de heyecan nefes kesiyor! için kıran kırana yarış devam ediyor...

TFF 1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Süper Lig için kıran kırana yarış devam ediyor...

. Lig'de son 2 haftaya girilirken heyecan nefes kesiyor. 64 puanlı 3 takım , ve 'e yükselme yarışında kıran kırana bir mücadele veriyor. Play-off ve küme düşme hattındaki heyecan da tüm hızıyla sürüyor. İşte TFF 1. Lig'de haftanın görünümü...

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi nefes kesiyor. Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor 64'er puanla eşit şekilde haftaya girerken, son düzlükten kimin şampiyon çıkacağı merak konusu...

>>TFF 1. LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Play-off'a kalma mücadelesinde ise zirvedeki 3 takım haricinde İstanbulspor yerini garantilerken Mustafa Denizli'nin göreve geldiği Altay da büyük avantaja sahip. Altınordu, Keçiörengücü ve Ümraniyespor da Play-off yarışını sürdürüyor.

Ateş hattında ise daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor lige veda ederken Akhisarspor, Menemenspor, Adanaspor ve Balıkesirspor'un da düşme tehlikesi sürüyor.

TFF 1. Lig'de Cumartesi günü 13.30'daki Eskişehirspor - Bursaspor maçı hariç tüm maçlar saat 16.00'da başlayacak.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

1 MAYIS CUMARTESİ:

13.30 Eskişehirspor-Bursaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Suat Arslanboğa

16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor: Burak Şeker

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: Yasin Kol

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.00 Altınordu-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: Kadir Sağlam

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Emre Malok

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Koray Gençerler

Bu arada TFF 1. Lig'de play-off maçlarının tarihleri de belli oldu.

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanmada Cuma namazı kılmak serbest mi? Bugün camiler açık mı?
Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı
Son dakika: Fenerbahçe maçında kural hatası mı yapıldı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu
Survivor'dan elenen oyuncu Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan ilan etti!
Emekli ikramiyesi zammı belli oldu! Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası
Son dakika haberi: Önlenen otogar saldırısında teröristlerin yeni görüntüleri geldi!
Son dakika: Fenerbahçe hala yarışın için de mi? Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Hatalı kararlar..."
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Süper Lig için kıran kırana yarış devam ediyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA