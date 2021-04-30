Trabzonspor’a Gervinho iddiası

Trabzonspor'un transfer çalışmaları sürerken, bordo-mavililer için İtalya'dan önemli bir haber geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre;Ücret ise yıllık 2 milyon Euro. Kulübü ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol atıp, 1 asist üretti.Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce iki isim ile prensipte anlaştıklarınıve 4-5 transfer yapacaklarını açıklayıp, bütün transferlerin yeni sezon öncesi kampa yetişeceklerini ifade etmişti.12 maçtır gole hasret. Ligde enson Yeni Malatyaspor ağlarını bulan 32 yaşındakiyıldız, 2018-19'da 27 maçta 10 gol ve 10asist, geçen sezon ise 29 karşılaşmada 11 golve 6 asistle Trabzonspor'a büyük katkı yapmıştı.G.Saray maçı sonrası kadro dışı bırakılanözür diledi. Bordo-mavili futbolcu, "Konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim yok.diye konuştu.