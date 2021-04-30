Trabzonspor’a Gervinho iddiası

İtalyan medyası, bordo-mavililerin Parma’nın tecrübeli yıldızına toplam 4 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı
Trabzonspor'un transfer çalışmaları sürerken, bordo-mavililer için İtalya'dan önemli bir haber geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fırtına, Parma'nın FildişiSahilli golcüsü Gervinho'ya iki yıllıkmukavele teklif etti. Ücret ise yıllık 2 milyon Euro. Kulübü ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol atıp, 1 asist üretti.
TRANSFER AÇIKLAMASI SEZON SONU
Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce iki isim ile prensipte anlaştıklarını (FodeKoita ve Bruno Peres) ve 4-5 transfer yapacaklarını açıklayıp, bütün transferlerin yeni sezon öncesi kampa yetişeceklerini ifade etmişti. Trabzonsporyönetiminin bütüntransferleri sezonun bitimiylebirlikte açıklamayı hedeflediğide belirtildi.
NWAKAEME KAYIPLARDA TRABZONSPOR'UN AnthonyNwakaeme, 12 maçtır gole hasret. Ligde enson Yeni Malatyaspor ağlarını bulan 32 yaşındakiyıldız, 2018-19'da 27 maçta 10 gol ve 10asist, geçen sezon ise 29 karşılaşmada 11 golve 6 asistle Trabzonspor'a büyük katkı yapmıştı.Nijeryalı, bu sezon ise ligde 31 müsabakada6 gol atarken, 5 asist üretebildi.
ABDULKADİR ÖZÜR DİLEDİ TRABZONSPOR'DA, G.Saray maçı sonrası kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, özür diledi. Bordo-mavili futbolcu, "Konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim yok. Tümcamiadan ve üzerimde emeği, hakkı olanherkesten özür dilerim" diye konuştu.