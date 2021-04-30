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Giriş Tarihi: 30.4.2021 13:22 Son Güncelleme: 30.4.2021 14:08

'dan açıklaması!

Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması!

, ’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” denildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

TRABZONSPOR'DA GOL SIKINTISI YAŞANIYOR

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 45 gol atarken kalesinde ise 34 gol gördü. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 76 gol atarken kalesinde ise 42 gol görmüştü. Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon 14 oyuncu gol atarken bu sezon ise 13 oyuncu golle tanışması, ligin boyunun da uzamasına rağmen geçtiğimiz sezon ki gol sayısının bir hayli gerisinde kaldı. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24 gol atarak gol kralı olan Alexander Sörloth'ün ardından bordo-mavililerin bu sezon en çok golünü atan isim ise 9 golle Ekuban oldu.



Trabzonspor, bu sezon ligde 1,21 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,23 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Trabzonspor, ligde son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Son 5 maçta 7 puan toplayıp, 8 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ligde 64 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Karadeniz ekibi son 5 maçta ise rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

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Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması!
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