Yiğido son nefeste 3 puanı kaptı

LİGDE üst sıraları zorlayan Demir Grup Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Ev sahibini galibiyete taşıyan sayı Jorge Felix'ten geldi.Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, puanını 55'e yükseltti.SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor maçta aldıkları galibiyetin değerli olduğunu söyledi. Bu sezonun zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, "Eğer Avrupa kupalarından, pandemiden etkilenmeseydik 10 puanımız daha olabilirdi" dedi.