Yiğido son nefeste 3 puanı kaptı

LİGDE üst sıraları zorlayan Demir Grup Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Ev sahibini galibiyete taşıyan sayı Jorge Felix'ten geldi. 88.dakikada Gradel'insol kanattan pasındaceza sahası içine girenİspanyol yıldız, rakiplerinigeçerek topu düzgünbir vuruşla ağlaragönderdi. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, puanını 55'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise40 puanla ateş hattınaiyice yaklaştı.
'10 puanımız daha olabilirdi!'
SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor maçta aldıkları galibiyetin değerli olduğunu söyledi. Bu sezonun zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, "Eğer Avrupa kupalarından, pandemiden etkilenmeseydik 10 puanımız daha olabilirdi" dedi.