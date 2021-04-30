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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Yiğido son nefeste 3 puanı kaptı

Yiğido son nefeste 3 puanı kaptı
LİGDE üst sıraları zorlayan Demir Grup Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Ev sahibini galibiyete taşıyan sayı Jorge Felix'ten geldi. 88. dakikada Gradel'in sol kanattan pasında ceza sahası içine giren İspanyol yıldız, rakiplerini geçerek topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, puanını 55'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 40 puanla ateş hattına iyice yaklaştı.

'10 puanımız daha olabilirdi!'
SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor maçta aldıkları galibiyetin değerli olduğunu söyledi. Bu sezonun zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, "Eğer Avrupa kupalarından, pandemiden etkilenmeseydik 10 puanımız daha olabilirdi" dedi.

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Yiğido son nefeste 3 puanı kaptı
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