Ali Tandoğan: Asıl bu sene ligden düşme olmamalı

"KÜME DÜŞMEMİZ KESİNLEŞSE DE MÜCADELEMİZİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Bu zorlukların altından kalkmak için elinden geleni yapmak istediğini ifade eden Tandoğan, şunları söyledi:

"Denizlispor bir marka. Ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın, üst seviyede bir camia. Buraya hiçbir maddi beklenti olmadan geldim. Her şeyimizi Denizlispor'a verebilmek açısından buraya geldik. Evet, maçlarda skor şu olabilir, bu olabilir ama bizim de beklemediğimiz bazı şeyler olabiliyor sahada. Yani Denizlispor, ne olursa olsun son ana kadar mücadelesinden vazgeçmeyecek. Küme düşmesi kesinleşse de vazgeçmeyeceğiz, bütün mücadelemizi sahada vermeye çalışacağız."