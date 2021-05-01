'BEŞİKTAŞ FIFA'YA KADAR GİTMELİ!'

SABAH yazarı ve A SPOR yorumcusu Hıncal Uluç, dün A SPOR'daki 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında bomba sözler sarf etti. Fikstür konusunda Beşiktaş'a haksızlık yapıldığını belirten Uluç, şu ifadeleri kullandı: "Hatayspor ile cumartesi (bugün) oynayacak Beşiktaş. Nefes alalım, maçı pazara alalım dedi, federasyon kabul etmedi. Beşiktaş ile aynı gün oynayan G.Saray, pazar günü (yarın) oynuyor. Bu sefer aynı gün, aynı saate konmuyor. Beşiktaş'ı hemen boğazından yakalayıp oynatmaya zorluyorlar. Beşiktaş'ın ertesi günü oynayan F.Bahçe ise pazartesi oynuyor. Beşiktaş'tan 2 gün fazla dinleniyor. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır, bu nasıl eşitliktir, bu nasıl bütün takımlara aynı muamele yapmaktır! Ey TFF, bu fikstürü öyle ayarla ki Beşiktaş'ın aleyhine olan her şeyi yap deseler, ne yapardın Nihat Özdemir? Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderdim, açık seçik belgeler var. Bu maç tarihleri Fenerbahçe'nin nasıl kayrıldığını ortaya koyuyor. Bunları aleni yapıyorsan, perde arkasında neler oluyordur!"