Süper Lig'in son 4 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan farkla önünde giren Beşiktaş hedefe kilitlendi. Teknik heyet ve futbolcular Hatayspor maçını kayıpsız geçerek, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu herkese ilan etmek istiyor.
RİZE MAÇI SONRASI SOYUNMA ODASINDA COŞKULU SEVİNÇ
Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon çok alışık olunmayan bir şekilde Rize maçı sonrası soyunma odasında oyuncuların galibiyet sevincine katılmıştı. Mücadelenin hemen ardından Hatayspor müsabakasını kafasında oynamaya başlayan Yalçın, iki gününü bu maça konsantre olmuş şekilde geçirdi.
Rize maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyen Yalçın, takımıyla yaptığı toplantıda iki noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:
KARA GÖRÜNDÜ, SONUNU GETİRELİM
"Hepiniz şampiyonluğu nasıl istediğinizi, hak ettiğinizi gösterdiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, gurur duyulacak işler yaptınız. Artık kara görünmüş durumda, şimdi sonunu getirip emeklerimizin karşılığını alacağız. 4 maç, 4 final kaldı. Her şey bizim elimizde. Fenerbahçe'nin de bizim gibi çok zorlu maçları var. Önlerindeki iki maçtan 6 puan çıkarma ihtimalleri düşük. Biz Hatay ve Galatasaray maçlarını kazanıp Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim."
BİZE KARŞI OLANLARA CEVAP VERELİM
"Rakiplerimize karşı ciddi avantajımız var ama matematiksel olarak lig bitmeden kimse rahatlığa düşmesin. Ayaklarımız yere sağlam bassın ve şampiyonluğu kazandığımızın ilanı olan son düdüğe kadar mücadelemizi bırakmayalım. Hatayspor da diğer rakiplerimiz kadar bize karşı motive olmuş durumda. Bu maçı kazanarak hem bize karşı olanlara cevap verelim hem de derbiye şampiyonluk için çıkalım."
SON ANA KADAR TÖRE
Rize maçında gol atan ve 62'de sakatlanarak çıkan Gökhan Töre'nin bugün forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Cenk ve Aboubakar'ın yokluğunda en önde görev yapan ve alkış alan oyuncunun, Hatay maçına yetişmesi için çaba sarf ediliyor. Töre maç kadrosuna alınırken, Sergen Yalçın'ın memnun kaldığı sistemi değiştirmek istemediği ancak mecburi durumda Larin'li forvet düzenine döneceği belirtildi.
ROSİER 11'E DÖNÜYOR
Beşiktaş, bugün Hatayspor ile zorlu bir randevuya çıkacak. Rize maçında cezalı olduğu için oynayamayan sağ bek Rosier, Dorukhan'a emanet ettiği formayı geri alacak. Larin, Atiba, Dorukhan ve Ljajic sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU EKSİK
Beşiktaş'ın zorlu müsabaka öncesinde kadrosu açıklandı. Resmi siteden yapılan bilgilendirmede Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Hasic'in kadroda olmadığı ifade edildi. Çarşamba akşamı oynanan Rizespor karşılaşmasında 1 gol atan ve 3-2'lik galibiyete katkı sağlayan Gökhan Töre ise maçı yarıda bırakmıştı.
Sakatlığı sebebiyle müsabakaya devam edemeyen Töre, Hatayspor karşılaşmasının kadrosuna alındı. Deneyimli oyuncunun oynamayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Nkodou, Ghezzal, Gökhan Töre
'BEŞİKTAŞ FIFA'YA KADAR GİTMELİ!'
SABAH yazarı ve A SPOR yorumcusu Hıncal Uluç, dün A SPOR'daki 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında bomba sözler sarf etti. Fikstür konusunda Beşiktaş'a haksızlık yapıldığını belirten Uluç, şu ifadeleri kullandı: "Hatayspor ile cumartesi (bugün) oynayacak Beşiktaş. Nefes alalım, maçı pazara alalım dedi, federasyon kabul etmedi. Beşiktaş ile aynı gün oynayan G.Saray, pazar günü (yarın) oynuyor. Bu sefer aynı gün, aynı saate konmuyor. Beşiktaş'ı hemen boğazından yakalayıp oynatmaya zorluyorlar. Beşiktaş'ın ertesi günü oynayan F.Bahçe ise pazartesi oynuyor. Beşiktaş'tan 2 gün fazla dinleniyor. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır, bu nasıl eşitliktir, bu nasıl bütün takımlara aynı muamele yapmaktır! Ey TFF, bu fikstürü öyle ayarla ki Beşiktaş'ın aleyhine olan her şeyi yap deseler, ne yapardın Nihat Özdemir? Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderdim, açık seçik belgeler var. Bu maç tarihleri Fenerbahçe'nin nasıl kayrıldığını ortaya koyuyor. Bunları aleni yapıyorsan, perde arkasında neler oluyordur!"