Beşiktaş şampiyonluğa yüzde kaç yaklaştı? G.Saray ve F.Bahçe’nin oranları ne?

şampiyonluğu yüzde 85. Çünkü G.Saray ile bir deplasman derbisi var. Hatay maçı da çok kolay maç değil. Ama rakiplerinin de her maçı kazanma garantileri yok.F.Bahçe, G.Saray'ın bir puan önünde. Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde. Bir de ikili averaj var ki hem G.Saray hem de Beşiktaş'ın gerisinde. Demek ki F.Bahçe bütün maçlarını kazanıp, Beşiktaş 6 puan kaybederse şampiyon olur. Bu da çok büyük bir şans.G.Saray'ın, Beşiktaş ile bir maçı var. Ama aradaki puan farkı da 6. Onun da bütün maçlarını kazanması, Beşiktaş'ı yenmesi halinde dahi yetmiyor olabilir. Çünkü F.Bahçe faktörü var.G.Saray geçen hafta havlu attı… Bu hafta da F.Bahçe 90+2'de havlu attı. Emre Belözoğlu maçın bitimine 2 dakika kala iki oyuncu değiştiriyorsa, şampiyon olamıyorsam bari ikinci olayım, onu Galatasaray'a kaptırmayayım demektir. Yazıyı tersten yazdım...Beşiktaş, Hatay'ı geçerse köprüden karşıya geçmiş olur, herkese de hayırlı işler demek lazım. G.Saray'a bakıyorum, F.Bahçe'ye bakıyorum top oynamaya gayret ediyorlar.İstemek yapmak demektir.bence yüzde 99 şampiyonluğu almış durumda. Genelde Beşiktaş'ın puan kayıpları üzerinden tahminler yürütülmeye çalışılıyor ancak diğer rakiplerin de kalan maçları kazanabileceğinin garantisi yok.Diğer bir konu da Beşiktaş, oyun gücü olarak herkesin üzerinde. Maç performanslarıyla şüpheye yer bırakmıyor. Yüzde 1 ihtimalini elbette matematiksel olarak söylüyoruz. Çünkü önümüzde dört maç daha var. Bu matematiksel ihtimal devam ediyor ama saha gerçekleri, sahadaki oyuncu ve psikolojik durumlara baktığımızdamaçını kazanan Beşiktaş için "Şampi" sözünü kullanabiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe, önündeki maçları zaten kazanmak zorunda. Beşiktaş, sürpriz puanlar kaybederse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı olabilir.Eğer Beşiktaş Hatay maçını da kazanırsa Galatasaray'a bir maç kaybetme hakkı doğabilir. Galatasaray önce lig ikinciliğini sonra Beşiktaş'ın sonuçlarına göre şampiyonluğu kovalayacak.diyorum. Fenerbahçe Alanya'ya takılarak sadece puan açısından değil psikolojik açıdan da yara aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe için şans yüzde 5'er.puan kaybıyla Beşiktaş'ın yüzde 51 olan şansı 70'e yaklaştı.Galatasaray derbisi sadece ligin ikinciliği için önemli olur. Fenerbahçe, cebinde yüzde 25'i tutuyor. Galatasaray'ın işi çok zor. İyi oynamıyorlar. Beşiktaş'la da maçları var.Derbi onlar için sezonun prestij maçı haline geldi. Şampiyonluktan ziyade ligin kendi hesaplaşmasıdır. Şampiyonluk şansları ise yüzde 5.bitmesine dört hafta kala lider Beşiktaş ile şampiyonluktaki rakipleri arasında Fenerbahçe ile 5, Galatasaray'la 6 puanlık fark var. Eğer bir futbol mucizesi gerçekleşmezse Beşiktaş'ı bu yılın şampiyonu olarak kabul etmek gerekmekte.. Bana göre şampiyonluk yüzdeleri Beşiktaş 85, Fenerbahçe 10, Galatasaray ise 5.eksiklerine rağmen Beşiktaş'ın Rize'den 3 puanla çıkması son düzlük öncesinde en keskin virajdı. Ne G.Saray'ın ne de F.Bahçe'nin oynadığı futbol, kalan 4 maç için 12 puan vadetmezken Sivas ve A.Gücü maçlarıyla sallanan Beşiktaş, kulübeden gelen adamlarıyla da toparlanmayı bildi. F.Bahçe ile G.Saray arasındaki yarış ikincilik için olur.Yüzde 90 Beşiktaş, yüzde 6 F.Bahçe, yüzde 4 G.Saray.Rize maçını kazanarak zaten şampiyonluğa yüzde 90 yaklaşmıştı, önceki gece Alanyaspor-Fenerbahçe maçının berabere bitmesiyle bu oran yüzde 95'e ulaşmıştır.Maçlardaki futbol kalitesiyle defalarca bunu gösterdi. Ayrıca siyah-beyazlı oyuncuların ortaya koydukları mücadele ruhu, motivasyon, istek, arzu her iki takım oyuncularından katbekat fazla durumda.Bugünkü Hatay maçını da kazanırsa kutlamalar başlayabilir..