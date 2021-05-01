Beşiktaş şampiyonluğa yüzde kaç yaklaştı? G.Saray ve F.Bahçe’nin oranları ne?
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ÖMER ÜRÜNDÜL
Rakiplerin kazanma garantisi yok
Beşiktaş'ın şampiyonluğu yüzde 85. Çünkü G.Saray ile bir deplasman derbisi var. Hatay maçı da çok kolay maç değil. Ama rakiplerinin de her maçı kazanma garantileri yok. Ama şayet Beşiktaş,Hatay'ı yenerse benim tahminimyüzde 95'e çıkar. F.Bahçe, G.Saray'ın bir puan önünde. Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde. Bir de ikili averaj var ki hem G.Saray hem de Beşiktaş'ın gerisinde. Demek ki F.Bahçe bütün maçlarını kazanıp, Beşiktaş 6 puan kaybederse şampiyon olur. Bu da çok büyük bir şans. Bugün için şampiyonluk şansı yüzde7.5... G.Saray'ın, Beşiktaş ile bir maçı var. Ama aradaki puan farkı da 6. Onun da bütün maçlarını kazanması, Beşiktaş'ı yenmesi halinde dahi yetmiyor olabilir. Çünkü F.Bahçe faktörü var. Bugün için G.Saray'ınşampiyonluk şansıyüzde 7.5.
ERMAN TOROĞLU
Köprüden geçerse hayırlı işler
Bence G.Saray geçen hafta havlu attı… Bu hafta da F.Bahçe 90+2'de havlu attı. Emre Belözoğlu maçın bitimine 2 dakika kala iki oyuncu değiştiriyorsa, şampiyon olamıyorsam bari ikinci olayım, onu Galatasaray'a kaptırmayayım demektir. Yazıyı tersten yazdım... O zaman anormalşartlar olmazsa demek ki şampiyonBeşiktaş… Beşiktaş, Hatay'ı geçerse köprüden karşıya geçmiş olur, herkese de hayırlı işler demek lazım. G.Saray'a bakıyorum, F.Bahçe'ye bakıyorum top oynamaya gayret ediyorlar. Beşiktaş'abakıyorum hem futboloynamaya gayret ediyorhem de kavga ediyor,istiyor. İstemek yapmak demektir.
ALİ GÜLTİKEN
Psikolojik anlamda da eziyor
Beşiktaş bence yüzde 99 şampiyonluğu almış durumda. Genelde Beşiktaş'ın puan kayıpları üzerinden tahminler yürütülmeye çalışılıyor ancak diğer rakiplerin de kalan maçları kazanabileceğinin garantisi yok. Psikolojik anlamda da Beşiktaşşu anda rakiplerini eziyor. Diğer bir konu da Beşiktaş, oyun gücü olarak herkesin üzerinde. Maç performanslarıyla şüpheye yer bırakmıyor. Yüzde 1 ihtimalini elbette matematiksel olarak söylüyoruz. Çünkü önümüzde dört maç daha var. Bu matematiksel ihtimal devam ediyor ama saha gerçekleri, sahadaki oyuncu ve psikolojik durumlara baktığımızda buoranın yüzde 1'den dahaaz olduğunu gösteriyor.
LEVENT TÜZEMEN
"Şampi" sözünü kullanabiliriz
Rize maçını kazanan Beşiktaş için "Şampi" sözünü kullanabiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe, önündeki maçları zaten kazanmak zorunda. Beşiktaş, sürpriz puanlar kaybederse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı olabilir. Galatasarayiçin Beşiktaş derbisi ikincilik açısındançok önemli. Eğer Beşiktaş Hatay maçını da kazanırsa Galatasaray'a bir maç kaybetme hakkı doğabilir. Galatasaray önce lig ikinciliğini sonra Beşiktaş'ın sonuçlarına göre şampiyonluğu kovalayacak. "Yüzde 90 Beşiktaş" diyorum. Fenerbahçe Alanya'ya takılarak sadece puan açısından değil psikolojik açıdan da yara aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe için şans yüzde 5'er.
GÜRCAN BİLGİÇ
Galatasaray'ın işi çok zor
Fenerbahçe'nin puan kaybıyla Beşiktaş'ın yüzde 51 olan şansı 70'e yaklaştı. Hatay karşılaşmasını puan kaybetmedengeçerse sezonu da büyükbir ihtimalle bitirir. Galatasaray derbisi sadece ligin ikinciliği için önemli olur. Fenerbahçe, cebinde yüzde 25'i tutuyor. Galatasaray'ın işi çok zor. İyi oynamıyorlar. Beşiktaş'la da maçları var. Hedefleri lig ikinciliği, buarada fırsat bekliyorlar. Derbi onlar için sezonun prestij maçı haline geldi. Şampiyonluktan ziyade ligin kendi hesaplaşmasıdır. Şampiyonluk şansları ise yüzde 5.
İSKENDER GÜNEN
Bir mucize olmazsa Kartal
Ligin bitmesine dört hafta kala lider Beşiktaş ile şampiyonluktaki rakipleri arasında Fenerbahçe ile 5, Galatasaray'la 6 puanlık fark var. Eğer bir futbol mucizesi gerçekleşmezse Beşiktaş'ı bu yılın şampiyonu olarak kabul etmek gerekmekte. Beşiktaşlı teknik kadro ve de oyuncularınçok daha farklı bir motivasyon,konsantrasyonla kalan dörtmaçta istenilen puanları alabileceklerinidüşünüyorum. Bana göre şampiyonluk yüzdeleri Beşiktaş 85, Fenerbahçe 10, Galatasaray ise 5.
BÜLENT TİMURLENK
Beşiktaş %90, F.Bahçe 6, G.Saray 4
Tüm eksiklerine rağmen Beşiktaş'ın Rize'den 3 puanla çıkması son düzlük öncesinde en keskin virajdı. Ne G.Saray'ın ne de F.Bahçe'nin oynadığı futbol, kalan 4 maç için 12 puan vadetmezken Sivas ve A.Gücü maçlarıyla sallanan Beşiktaş, kulübeden gelen adamlarıyla da toparlanmayı bildi. F.Bahçe ile G.Saray arasındaki yarış ikincilik için olur. Kadıköy'de kazanmışolmasına rağmen F.Bahçe'ningerisine düşmeyi başaran G.Saray'ınezeli rakibini geçebilmesiiçin son derbiyi kazanmasıgerekiyor. Yüzde 90 Beşiktaş, yüzde 6 F.Bahçe, yüzde 4 G.Saray.
MURAT ÖZBOSTAN
Hatay'ı geçerse kutlamalar başlar
Beşiktaş, Rize maçını kazanarak zaten şampiyonluğa yüzde 90 yaklaşmıştı, önceki gece Alanyaspor-Fenerbahçe maçının berabere bitmesiyle bu oran yüzde 95'e ulaşmıştır. Beşiktaş, G.Saray veF.Bahçe'den daha çok bu şampiyonluğuistiyor... Maçlardaki futbol kalitesiyle defalarca bunu gösterdi. Ayrıca siyah-beyazlı oyuncuların ortaya koydukları mücadele ruhu, motivasyon, istek, arzu her iki takım oyuncularından katbekat fazla durumda. Bu nedenleBeşiktaş hedefine nonstop yürüyor... Bugünkü Hatay maçını da kazanırsa kutlamalar başlayabilir..