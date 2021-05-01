Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru! Şampiyonluk kupası...

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0'la geçen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Galatasaray derbisi öncesinde psikolojik avantajı eline geçiren siyah-beyazlılar, puanını 81'e yükseltmeyi başardı.
Kalan son 3 maçından 4 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş, A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre TFF'ye flaş bir istekte bulunacak.
Fenerbahçe'nin Erzurumspor'a puan kaybetmesi durumunda Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumuna getirilmesini talep edecek.