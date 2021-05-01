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Giriş Tarihi: 2.5.2021 00:06 Son Güncelleme: 2.5.2021 00:10

'tan TFF'ye flaş başvuru! Şampiyonluk kupası...

Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru! Şampiyonluk kupası...

'in 39. haftasında Vodafone Park'ta oynanan maçında 7-0'lık galibiyet alan , Galatasaray derbisi öncesinde puanını 81'e çıkardı. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek.

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0'la geçen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Galatasaray derbisi öncesinde psikolojik avantajı eline geçiren siyah-beyazlılar, puanını 81'e yükseltmeyi başardı.

Kalan son 3 maçından 4 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş, A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre TFF'ye flaş bir istekte bulunacak.

Fenerbahçe'nin Erzurumspor'a puan kaybetmesi durumunda Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumuna getirilmesini talep edecek.

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Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru! Şampiyonluk kupası...
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