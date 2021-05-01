Bitirim ikili

SÜPER Lig'e bu sezon çıkan ve kalıcı olacağını gösteren Hatayspor'da golcüler de adından sıkça söz ettiriyor. Ligde en çok gol atan 4. takım (60) olan bordo-beyazlılarda Aaron Boupendza (21) ve Mame Diouf (18) takımın skor yükünü çeken isimler olarak öne çıkıyor. 39 gole imzasını atan çift, gol krallığında da ilk iki sırayı paylaşıyor. Ligin yanı sıra Avrupa'nın 5 majör liginde de en golcü forvet hattı sıralamasında ikinci olan ikili, zirveye adım adım yürüyor.Hatay'ın süper çiftini Ligue 1'den Mbappe-Kean ve La Liga'dan Messi- Griezmann 37 golle takip ediyor.