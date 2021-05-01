Büyük zirve

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da kritik bir toplantı yaptı. Toplantının öncelikli gündem maddesini transfer oluştururken, şu ana konular masaya yatırıldı:direktör Abdullah Avcı, transfer dönemi içerisinde ilk 11'de doğrudan oynayacak 5 transfer istedi. Bu transferlerin mevkileri olarak ise sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak belirlendi.ayrıca kadro derinliği için rotasyonda da oynayabilecek 4 takviye daha istedi. Bu isimlerin genç oyuncular da olabileceği belirtilirken, liste yönetim kuruluna sunuldu. Bu isimlerin Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, Keçiörengücü'nün sol kanadı Barış Yılmaz ve Çorum Futbol Kulübü'nden sol bek Nafican Yardımcı olduğu belirtildi.oyunculara gelebilecek yüksek rakamlı tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı.gelecek sezon öncesi kamp programının da şimdiden belirlenmesi ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı.PFDK'ya iki farklı maddeden sevk edilen Berat Özdemir'in kırmızı karttan 2, hakaret nedeniyle ise 1 maç ceza alıp sezonu kapatma ihtimaline karşı savunma hazırlanmaya başlandı. Son oynanan Göztepe maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alması beklenen oyuncu, maske takmadığı gerekçesiyle gözlemci ile diyaloğa girmiş ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi nedeniyle ekstra bir madde ile PFDK'ya sevk edilmişti. Bu sebeple 3 maç ceza alması gündemde olan Berat Özdemir'in savunmasının Trabzonspor'un avukatlarınca hazırlandığı ve muhtemel cezanın en asgari düzeye çekilmeye çalışılacağı ifade edildi.