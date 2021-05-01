Cüneyt Çakır: 'Oldum' dediğiniz gün hakemliğinizin bittiği gündür

"UMARIM BİZİM ÇOCUKLARI FİNALDE GÖRÜRÜZ"

- 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finali'nde Barcelona-Juventus maçını yönetmiş ve tarihe geçmiştiniz. Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları'nda ise yarı finaller yönettiniz. EURO 2020'deki hedefleriniz için neler söylersiniz?

"İlk hedefimiz bize turnuvada görev verildiğinde, verilen ilk maçı başarıyla yönetmek. Turnuvalarda aşama aşama düşünmek gerekir. Ülkeler, gruplar, bazen bir önceki, sonraki maçlar alınan görevleri etkileyebilir. Millî Takımımızla aynı turnuvada olmak bizim için büyük gurur. Bu şampiyonada Millî Takımımızın üst düzey bir performans göstereceğine eminim. Umarım bizim çocukları finalde görürüz. Biz az maç yönetmeye razıyız."

- Kendi değerlerimize gözlerimizi kapatıp hep dışarıdakilere bakmak gibi kötü bir huyumuz var. Hakem denilince de akıllara hemen yabancı isimler geliyor. Oysa elimizde inanılmaz rekorların sahibi bir Cüneyt Çakır var. Acaba Avrupa ve dünya size nasıl bakıyor? Biz burada Avrupalı hakemlerin isimlerini sıralarken, dışarıda sizin için neler söyleniyor?

"Konuyu kişiselleştirmeden cevaplayacağım. Başarılı olan herkes desteklenmelidir. Ülkemiz pek çok değere sahip. Bunlardan bazılarının farkında bile değiliz. Bizler gelip geçiciyiz. Önemli olan ülke insanın her platformda başarılı olması ve bu başarıların kalıcı olmasıdır. Bu konuda devletimiz hep destek oluyor. Şimdiye kadar federasyon başkanlığımızı yapan tüm yöneticilerimizden büyük destek aldık. Kendilerine özel bir teşekkür etmemiz gerekir. Şenes Erzik Bey, ilk uluslararası turnuva haberini aldığımız günden beri hep yanımızda. Servet Yardımcı, UEFA yönetiminde bizim büyük destekçimiz. Varlıklarını bilmek bize güç veriyor. Tüm yöneticilerimiz bizim vizyonumuzu paylaştılar ve başarılı olmamız için imkân sağlamaya çalıştılar. Keza hakemliğe başladığımız günden bugüne tüm Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerine teşekkürü bir borç biliriz. Tabii ki de dünya arenasında isminizin bilinmesi ve başarılı olarak adlandırılması çok önemli bir olay ama asıl gurur verici olan şey orada 'Türk Hakem' olarak isminizin geçmesi. Ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururu paha biçilmez."



- Başarı için 'açlık' önemli bir motivasyondur derler. Bunca başarının ardından hala 'aç' olduğunuzu düşünüyor musunuz? Kendinize başka ne gibi hedefler koyuyorsunuz?

"Her müsabakamıza hakemlikteki ilk müsabakamıza çıkıyor gibi büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Bu heyecanı kaybetmemek lâzım. 'Oldum' dediğiniz gün hakemliğinizin bittiği gündür. Ben şu an o açlığı hâlâ fazlasıyla hissediyorum. Son maçıma kadar da bu böyle olacak."

EKİP DEĞİL AİLEYİZ

- Cüneyt Çakır denildiğinde hemen ardından Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un isimleri de sıralanıyor. Bütün başarıları birlikte tattınız. Hem saha içinde hem de saha dışında Bahattin ve Tarık Hocalarla nasıl bir ilişkiniz var? Bu kadar uzun süren bir iş birliği ve dostluğun altında yatan nedir?

"Birbirimizi iyi anlamak. Aynı vizyonu paylaşabilmek. Ortak hedefler için birlikte çalışabilmek. İnanmak, güvenmek, anlamak. Birlikte üstlendiğimiz sorumluluğu birlikte taşıyabilmek. Ekip değil, aileyiz. Ailelerimizden daha çok birlikte vakit geçirdik."