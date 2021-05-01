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Giriş Tarihi: 1.5.2021 21:08 Son Güncelleme: 1.5.2021 21:11

2 maç sonra 2 golle döndü!

Cyle Larin 2 maç sonra 2 golle döndü!

'in 39. haftasının ilk maçında şampiyonluk mücadelesi veren , Vodafone Park'ta 'u ağırlıyor. Bu sezonun flaş takımlarından birisi olan Hatayspor, Avrupa kupaları için yarıştığı serüvende mutlak galibiyet için siyah-beyazlı ekibin karşısına çıktı. Ancak maça oldukça hızlı başlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta henüz 15 dakika dolmadan 3-0'lık skoru yakaladı. Sakatlıktan dönerek siyah-beyazlıların 2 golünü kaydeden Larin, Hatayspor karşısında müthiş bir başlangıç yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluk son haftalara girilirken giderek kızışmaya başlıyor. Ligde zirvede yer alan Beşiktaş, Hatayspor karşısında kritik bir viraja girdi. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağı takdirde önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde avantaj sahibi olacak olan Beşiktaş, Hatay maçına flaş bir başlangıç yaptı.

Hafta içi maçın ertelenmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle yaşanan tartışmaların eşiğinde başlayan mücadele, Beşiktaş'ın üste üste pozisyonlarıyla taraftara büyük keyif verdi.

Bu sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor'a karşı zorlu bir maç geçirmesi beklenen Beşiktaş, maçın henüz 15 dakikası dolmadan 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Siyah-beyazlılarda 37. hafta oynanan Kayserispor maçı öncesinde sakatlık geçiren Cyle Larin, Kayserispor maçını kaçırmış, 38. hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının ise son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

Hatayspor maçında hocası Sergen Yalçın'dan ilk 11'de şans bulan Cyle Larin, karşılaşmaya attığı 2 golle damga vurdu. 11 ve 14'üncü dakikalarda Beşiktaş'ın gollerini kaydeden Larin, bu sezon Süper Lig'de 17. golünü kaydetti.

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Cyle Larin 2 maç sonra 2 golle döndü!
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