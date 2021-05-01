Cyle Larin 2 maç sonra 2 golle döndü!

Süper Lig'de şampiyonluk son haftalara girilirken giderek kızışmaya başlıyor. Ligde zirvede yer alan Beşiktaş, Hatayspor karşısında kritik bir viraja girdi. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağı takdirde önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde avantaj sahibi olacak olan Beşiktaş, Hatay maçına flaş bir başlangıç yaptı.
Hafta içi maçın ertelenmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle yaşanan tartışmaların eşiğinde başlayan mücadele, Beşiktaş'ın üste üste pozisyonlarıyla taraftara büyük keyif verdi.
Bu sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor'a karşı zorlu bir maç geçirmesi beklenen Beşiktaş, maçın henüz 15 dakikası dolmadan 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Siyah-beyazlılarda 37. hafta oynanan Kayserispor maçı öncesinde sakatlık geçiren Cyle Larin, Kayserispor maçını kaçırmış, 38. hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının ise son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.
Hatayspor maçında hocası Sergen Yalçın'dan ilk 11'de şans bulan Cyle Larin, karşılaşmaya attığı 2 golle damga vurdu. 11 ve 14'üncü dakikalarda Beşiktaş'ın gollerini kaydeden Larin, bu sezon Süper Lig'de 17. golünü kaydetti.